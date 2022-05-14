1988-1996 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Oğuz Çetin, sarı lacivertli formayla iki lig şampiyonluğunun yanı sıra bir Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Başbakanlık Kupası kazanmıştı.

Orta sahada sergilediği performansla 'İmparator' lakabını alan Oğuz Çetin, 2002/03 sezonunda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü de yapmıştı.

Youtube'da Atakan Kurt'a konuk olan Oğuz Çetin verdiği röportajda çeşitli konulara değindi.

Alex'e heykel yapılmasını doğru bulmuyor

"Fenerbahçe tarihinden heykeller olur. Can Bartu, Lefter, Cemil Turan... Ama bunu yaşarken mi yapmak lazım, yoksa bu kültürü oluşturup, o insanların varlığını devam ettirebilmek için ölümlerinden sonra mı yapmak lazım, bunu iyi düşünmek gerek. Alex büyük hizmetler vermiş, profesyonel bir oyuncu. Bütün içtenliğiyle performans vermiş, ama temelde maddiyat odaklı. Olmak zorunda zaten, yabancı bir oyuncu. Hagi'ye yapılsa tamam derim, o derece, ama Alex'e gelene kadar çok daha önemli isimler var."

"1996'da şampiyonluğu hak eden Trabzonspor'du"

"Çok zorlu bir süreçti. O senenin en güçlü takımı Trabzonspor'du. Ortaya koyduğu performans itibariyle bizim çok üstümüzdeydi. Belki de şampiyonluğu hak eden taraf Trabzonspor'du. Ancak futbolda psikolojik etkenler çok büyük."

"Bizim psikolojik olarak güçlü olmamızın en büyük nedeni Carlos Alberto Parreira'ydı. Hiçbir zaman strese girmeden takımı çok rahat yönetti. İkinci etken de bendim. Ben de stresin ve baskının en yüksek olduğu dönemlerde en büyük performansımı vermişimdir. Öyle bir süreci yaşarken, Trabzon'un gerisinde, Trabzon deplasmanına gittik."

"O maçta stratejik olarak hata yapan Trabzonspor'du. Berabere bile kalsalar şampiyonluğa gideceklerdi. Fark atmak için sahaya çıktılar. İşte antrenör farkı. Şenol Güneş de çok iyi bir teknik adam, ama Carlos Alberto ile Şenol hocanın duruşunu kıyasladığımda Carlos Alberto çok daha stabil, çok daha sakindi."

Sergen'in eksiği mentaldi

Oğuz Çetin, Galatasaray'ın efsane 10 numarası Gheorghe Hagi ile Sergen Yalçın'ı kıyasladı.

"Dünya futbolunda Türkiye'ye gelmiş en önemli oyuncu bence Hagi'dir. Büyük damga vurmuştur. Türkiye'ye geldiğinde de kazanma azmi, hırsı ve karakterinde eksilme olmamıştır. Sergen ile kıyasladığım zaman o da en az Hagi kadar yetenekli, her şeye sahip ama mental olarak o karakterde değildi."

Ali Şen'e kırgın

Oğuz Çetin, Fenerbahçe'den ayrılış sürecinde başkan Ali Şen'le yaşadığı problemlere değindi.

"İnsanlar hak etmediği şeyler de yaşayabiliyor. Ali Şen'e karşı tabii ki fazlasıyla kırgınlığım var. Ancak İstanbulspor ile Fenerbahçe'ye karşı çıktığımız ilk maçta zaten cevap verildi. O stadın 45 bin kişi ile dolması, gösterilen sevgi zaten her şeyi gösteriyor."

"1996 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığımızda ben Milli Takım kaptanıydım. Fenerbahçe'den ayrılış sürecimize denk geliyordu. Ben İngiltere'de kamptayken 'Ali Şen ziyarete geldi, kaptan seni çağırıyor' diye haber geldi. Meğer Ali Başkan, yöneticiler ve basınla birlikte iki helikopterle kamp yerine gelmiş. İki saat boyunca aşağı inmem için çok ısrar ettiler. Ben kesinlikle görüşmeyeceğimi beyan ettim ve inmedim aşağı. İki saat sonra gittiler."

"Avrupa Şampiyonası'na gitme yolunda sekiz tane resmi maç oynadık. O sekiz maçın hepsinde de oynayan tek oyuncu bendim. Ama Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında ben oynatılmadım. Onu da Ali Şen'in ziyaretine bağlıyorum."