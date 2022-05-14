Bayern Münih'in yıldızı Müller, Manchester United'dan gelen 'çılgın' transfer teklifini açıkladı

Thomas Müller geçmişte Manchester United'dan "çılgın" bir teklif aldığını, fakat Bayern Münih'in transfere onay vermediğini itiraf etti.

Kısa süre önce Bayern'le olan sözleşmesini 2024'e kadar uzatan Müller başarılarla dolu kariyerini 'bayrak adam' olarak tamamlamaya kararlı gözüküyor.

Münih'te geçirdiği yılları değerlendiren tecrübeli oyuncu üç kez ayrılığı düşündüğünü, en ciddi teklifin ise Bayern'in eski teknik direktörü Louis Van Gaal yönetimindeki United'dan geldiğini belirtti.

Müller ne söyledi?

Merkur'e konuşan Müller, Old Trafford'dan gelen transfer teklifini şu sözlerle anlattı:

"Bayern, United'ın çılgın teklifini net bir şekilde reddetmişti. Bana duydukları güveni gösterdiler."

Kariyerinin ilk yıllarında Hoffenheim'a gitmesi gündeme gelen Müller'in ayrılığına o dönemde Bayern B takımını çalıştıran Hermann Gerland engel olmuş.

"O günlerde transfer gerçekleşmeye çok yaklaşmıştı. Neyse ki, Bayern Münih B takımı teknik direktörü Hermann Gerland buna tüm gücüyle karşı çıktı."

Müller ayrılığı son olarak Niko Kovac göreve geldikten sonra düşünmüş.

"İstediğim kadar süre alamıyordum, bu yüzden kulüple seçeneklerimi değerlendirmek için bir görüşme talep etmiştim."

Müller, Bayern'den ayrılacak mı?

Alman deviyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu, farklı maceralara tamamen kapalı değil, ancak şimdilik geleceğini fazla düşünmüyor.

"Bu konuyu daha sonraya bırakıyorum. Herhangi bir baskı hissetmiyorum ve geniş bir seçenek yelpazem var."

Bayern Münih altyapısına 2000 yılında katılan Müller, A takım formasını ilk olarak 2008/09 sezonunda giydi.

Bavyera ekibiyle çıktığı 624 maçta 227 gol, 241 asist üreten Müller, bu sezon Bundesliga'da 31 maçta sekiz gol, 20 asistle oynuyor.