Real Madrid'in Zinedine Zidane'dan sonraki hocası belli oluyor

Başkan Florentino Perez, yeni hocayı belirlemek için masaya oturdu ve teklifini sundu.

Real Madrid, La Liga'da son haftaya şampiyonluk umuduyla girerken bir yandan da önümüzdeki sezonun yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışıyor.

Evet Zinedine Zidane, hâlâ takımın başında fakat Fransız teknik direktörün, mental yorgunluk sebebiyle sezon sonunda takımdan ayrılacağı çoktan ayyuka çıktı.

Peki Zidane'nın yerini kim alacak? Merak edilen soru bu.

Ne söylendi?

Real Madrid için ismi geçen iki tane aday mevcut. Biri, kulübün efsanesi Raul Gonzalez diğeri ise Massimiliano Allegri.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre yeni sezonun planlamasını yapmaya başlayan Real Madrid için Massimiliano Allegri bir adım daha önde. İtalyan teknik direktör ile aynı zamanda Serie A ekiplerinden Juventus ve Napoli de ilgileniyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Allegri için teklifini sundu. Real Madrid, İtalyan teknik direktör ile iki yıllık bir anlaşma yapmak istiyor. Bu iş tamamlanırsa Allegri, Real Madrid'den sezon başına 10 milyon euro alacak.

Zinedine Zidane, Juventus'a mı gidiyor?

Juventus, korkunç sezonun ardından Andrea Pirlo'yu görevden almayı planlıyor, ancak yine de gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp oynamayacaklarını bilmiyorlar.

Serie A ekibi, eski orta saha oyuncusunun yerine bir teknik direktör arayışında ve Zinedine Zidane, ilgilendikleri isimlerin başında geliyor.

Corriere dello Sport'a göre Zidane, henüz sezon tamamlanmadığı için Real Madrid'den ayrılacağını söylemedi ve Juventus'a da yanıt vermedi.

Bununla birlikte haberde, Inter'i 11 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Antonico Conte'nin bile yerinin garanti olmadığı söyleniyor. İtalyan teknik direktörün, kulüp sahipleriyle arasının iyi olmadığı da vurgulanıyor.

Maurizio Sarri ve Luciano Spalletti, İtalya'da boşta olan hocalar ve tekliflere hazırlar.

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