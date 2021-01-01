Liverpool'un stoperi Ozan Kabak, Bundesliga'ya geri mi dönüyor?

İngiliz basını, RB Leipzig'in Türk stoper ile ilgilendiğini yazdı.

Liverpool'da, sakatlanmadan önce ilk 11'in vazgeçilmezi olan Ozan Kabak'ın yeni rotası yavaş yavaş belli oluyor.

Kırmızılar'ın, Türk stoperin bonservisini alacağı konuşuluyordu ama en son çıkan haberlere göre bundan vazgeçmiş görünüyorlar.

Fakat genç savunmacı, kısa sürede sergilediği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi ve radarına girmeyi başardı.

Ne söylendi?

Daily Mail'in haberine göre Bundesliga ekibi RB Leipzig, 21 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istiyor. Leipzig, Ozan'ın bonservisini elinde bulunduran ve bu sezon Bundesliga'dan küme düşen Schalke 04 ile masaya oturacak.

Leipzig'in stoper arayışına girmesi de Liverpool ile alakalı. Çünkü İngiliz ekibi, Alman kulübünün stoperi Ibrahima Konate'yi 40 milyon Sterlin karşılığında renklerine bağladı. Bu yüzden Leipzig, Konate'nin yerini Ozan Kabak ile doldurmayı planlıyor.

Ozan Kabak, Liverpool'da ne yaptı?

Schalke 04'ten 1 milyon 100 bin euro karşılığında Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, İngiliz kulübünde toplamda 13 karşılaşmaya çıktı.

İngiltere Premier Lig'de dokuz kez forma giyen Türk stoper, Şampiyonlar Ligi'nde ise dört kez sahada yer aldı.

İlk maçına Leicester karşısında çıkan Ozan, birkaç sıkıntılı karşılaşmadan sonra alışma sürecini çabuk atlattı ve oldukça iyi performanslar sergiledi.

Ozan Kabak'ın Bundesliga tecrübesi

Türk stoper, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk olarak 2019 yılında 11 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Stuttgart'a transfer oldu. Bundesliga ekibinde 17 maça çıkan genç oyuncu, 17 karşılaşmada üç gol atmayı başardı.

Sezon sonu Stuttgart küme düştü fakat Ozan, Schalke 04'e transfer olarak Bundesliga'da kalmayı başardı. Mavi-beyazlı kulüp Türk stoper için Stuttgart'a 15 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

Schalke'de 42 maça çıkan Türk stoper, toplamda 59 maçlık Bundesliga tecrübesine sahip.

Daha fazlası için:

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp: En büyük başarılardan biri olacak

Luis Suarez: Bu kadar acı çekmeyi beklemiyordum!

Manchester City'de mutsuz oyuncularla yollar ayrılıyor