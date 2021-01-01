Luis Suarez: Bu kadar acı çekmeyi beklemiyordum!

Atletico Madrid'in golcüsü, 1-0'dan geriden gelip 2-1 kazandıkları Osasuna maçının ardından rahatlığını dile getirdi.

Luis Suarez, La Liga'da kıyasıya geçen şampiyonluk yarışında bu kadar acı çekeceğini beklemediğini itiraf etti.

En son 2013-2014 seoznunda zafere ulaşan olan Atletico, ligin son haftasında alacağı galibiyetle ligi Real Madrid'in iki puan önünde şampiyon olarak tamamlamanın eşiğinde.

Suarez'in 88. dakikada kaydettiği gol, Başkent ekibinin Osasuna'ya karşı geri dönüşünde büyük rol oynadı. Ancak Uruguaylı santrfor, bu sürecin oldukça zorlu bir yolculuk olduğunu kabul ediyor.

Ne söylendi?

Geçtiğimiz yaz Barcelona'dan Atletico'ya transfer olan Luis Suarez, 2-1'lik Osasuna galibiyetini gazetecilere anlattı.

"Bu kadar acı çekmeyi hak ettiğimizi sanmıyorum çünkü sezonun en iyi ilk yarılarından birini oynadık.

"Ben de dahil olmak üzere pek çok şansı kaçırdık. La Liga'yı kazanmak için acıya alışmalıyız ve şu anda olan da bu.

"Herkes, acı çekmenin Atletico'nun işi olduğunu söylüyor. Bu kadar acı olduğunu düşünmemiştim!

"Ama her neyse. Bu ekibin yaptığı çaba, fedakârlık. Hedeflerimize ulaşmak için çalışan birçok insan var. Şimdi bundan zevk alma, sakin olma ve önümüzdeki haftaya hazırlanma zamanı."

Suarez'in Atletico'daki ilk sezonu

Barcelona, 2019-20 sezonundaki 21 gollü katkısına rağmen, Luis Suarez'i takımdan göndermeyi tercih etti.

34 yaşındaki oyuncu, o zamandan beri Atletico ile en üst düzeyde sunabileceği çok şey olduğunu kanıtladı ve tüm kulvarlarda ilk 37 maçında 20 gol attı.

Uruguaylı santrofr, aynı zamanda üç de asist yaptı.

La Liga'da ipler Atletico'nun elinde

Atletico, cumartesi günü Jose Zorrilla Stadyumu'nda Real Valladolid'in yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

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