Real Madrid'in tek alternatifi David Alaba değil: İşte stoper adayları

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid'de stoper hattının geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon sonunda kadrosunda önemli değişimler yaşanması beklenen Real Madrid'de stoper belirsizliği sürerken, İspanyol basını Zinedine Zidane'ın takımının stoper belirsizliğini masaya yatırdı. AS'ta yer alan habere göre stoper rotasyonuna David Alaba'yı eklemek isteyen Real Madrid B planını da hazırlamayı ihmal etmedi.

Sergio Ramos'un sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilememesi efsane oyuncunun gelecek sezonda PSG forması giyeceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Ramos'un muhtemel ayrılığının yanı sıra henüz yeni sözleşme imzalamayan Raphael Varane da 2022'de sona erecek sözleşmesini henüz uzatmadı ve Fransız oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istemeyen Rel Madrid, önümüzdeki yaz Ramos'un yanı sıra Varane ile de yolları ayırabilir.

Real Madrid'in Alaba'ya olan ilgisiyse bir sır değil ancak Avusturyalı oyuncu bu transfer için henüz son kararını vermedi.

Alaba'nın menajeri Pini Zahavi transfer için acele etmeyeceklerini söylerken, yıldız oyuncunun yeni takımının Euro 2020'nin ardından netleşebileceği öne sürülmüştü.

AS'ta yer alan habere göre Alaba transferinin gerçekleşmemesi halinde savunmada problem yaşamak istemeyen Real Madrid, bu gelişmenin üstüne alternatiflerini belirledi. İşte Real Madrid'in Alaba'yı alamaması halindeki alternatifleri.

Joules Kounde (22, Sevilla)

Şu anda Fransa U21 Milli Takımı ile birlikte U21 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Kounde, Real Madrid'in potansiyel transfer hedeflerinden biri.

Genç oyuncuyu geçtiğimiz sezon Manchester City de istemiş ancak 80 milyon euroluk yüksek bonservis bedeli nedeniyle geri adım atmıştı.

Pau Torres (24, Villarreal)

Büyük bir sürpriz olmaması halinde Euro 2020'de İspanya Milli Takımı'nda stoper bölgesinde Sergio Ramos ile birlikte görev yapacak olan Torres, hem Unai Emery'nin hem de Luis Enrique'nin vazgeçilmezi.

Manchester United Liverpool'un da ilgilendiği Torres'in serbest kalma bedeli 65 milyon euro.

Kalidou Koulibaly (29, Napoli)

Listenin en yaşlı oyuncusu çok sayıda teklife rağmen Napoli'den ayrılmayan Koulibaly. İtalyan medyasına göre Napoli'nin 50 milyon euroluk bir teklif alması halinde satışına onay vereceği yıldız oyuncu için tek handikap Haziran ayında 30 yaşına basacak olması.

Koulibaly listenin en tecrübeli oyuncusu olsa da 30 yaşında bir stoper için 50 milyon euro oldukça astronomik bir bedel olabilir. Yine de Real Madrid'in hazır oyuncu ihtiyacı bu transfere yönelmelerine neden olabilir.

Jesus Vallejo (24, Granada)

Bonservisi Real Madrid'de olan ve bu sezon Granada'da kiralık olarak forma giyen Vallejo'nun kulüple 2025'e dek sözleşmesi bulunuyor.

Real Madrid'in önümüzdeki sezonki stoper rotasyonunda planlara dahil olması beklenen Vallejo, pandeminin zorlaştırdığı transfer piyasasında Real Madrid'in elini güçlendiriyor.