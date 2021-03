Menajeri açıkladı: David Alaba için tek seçenek Real Madrid ile Barcelona değil

Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalamayan ve sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacak olan David Alaba'nın menajeri Pini Zahavi, Avusturyalı oyuncuyu isteyen birçok takımın bulunduğunu söyledi. Zahavi, adı sıklıkla Barcelona ve Real Madrid ile anılan 28 yaşındaki futbolcu için La Liga'nın tek seçenek olmadığını belirtti.

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden AS'a kouşan Zahavi, yıldız oyuncunun henüz net bir karar vermediğini söyledi.

"Bu transferde mutlu sona ulaşacak olan tarafın kim olacağını David'in tercihi belirleyecek. Birçok kulüple görüşüyoruz ve hiçbir acelemiz yok. Barcelona ya da Real Madrid ile anlaştığımız yönündeki iddialar doğru değil. Herhangi bir takıma imza atmak için acelemiz yok. David gelen teklifleri değerlendiriyor"

Öte yandan AS'ta yer alan haberde Alaba'nın yeni takımının Euro 2020 sonrasına dek belirlenmeyeceği öne sürüldü. Sergio Ramos ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Real Madrid'in İspanyol oyuncunuun takımdan ayrılması halinde savunmada doğacak bu boşluğu Alaba ile doldurmak istediği sıklıkla dile getiriliyor.

Bilindiği gibi iki senelik sözleşme isteyen Ramos'a bir yıllık teklif yapan Real Madrid, kaptanıyla henüz bir uzlaşmaya varamamıştı. Real Madrid'den ayrılma kararı aldığı iddia edilen Ramos'un kariyerini PSG forması altında sürdürmesi bekleniyor.

Joan Laporta'nın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından transferde atağa kalkan ve yaz transfer döneminde önemli oyuncuları kadroya katmaya hazırlanan Barcelona da Alaba sürecini yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor. Barcelona'nın ilgisine rağmen bu transferde Real Madrid'in bir adım önde olduğu tahmin ediliyor.

David Alaba'nın geleceğine ilişkin spekülasyonlar sık sık Alman basınında da yer buluyor. Sky Sport Deutschland'dan Max Bielefeld yıldız oyuncunun PSG'den gelen büyük bir kontrat teklifini geri çevirdiğini öne sürerken, Thomas Tuchel'i teknik direktörlük koltuğuna oturan Chelsea'nin de Avusturyalı oyuncuyla anlaşamadığını belirtmişti.

Update Alaba: He has decided to decline the huge offer from Paris Saint-Germain, according to Sky sources. He also said no to Thomas Tuchel and Chelsea, who tried to convince him recently. His priority remains Spain: @realmadrid or @FCBarcelona #TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/3cxS5B21rf