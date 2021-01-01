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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Griezmann, Atletico'ya geri dönüyor

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Antoine Griezmann, Barcelona, Atletico Madrid badge
Getty/Goal

Griezmann, Atletico Madrid'e geri dönüyor

2021-08-31T18:25:04Z

Sky Sports'un haberine göre Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ı satın alma opsiyonu ile kiralamaya çok yakın.
Antoine Griezmann, Barcelona, Atletico Madrid badge
Getty/Goal

Real Madrid'den Kylian Mbappe için 220 milyon euro

2021-08-31T17:58:24Z

Real Madrid, transfer döneminin son saatlerinde Kylian Mbappe için 220 milyon euro teklifte bulundu.

PSG, teklife yanıt vermiyor.

Kylian Mbappe, PSG, Real Madrid badge
Getty/Goal

Eduardo Camavinga, Real Madrid'de

2021-08-31T17:47:01Z

Real Madrid, Eduardo Camavinga'yı transfer ettiğini açıkladı.
Eduardo Camavinga, Rennes, Real Madrid badge
Getty/Goal

Emerson Royal, Tottenham'da

2021-08-31T17:39:48Z

Tottenham, Barcelona'dan Emerson Royal'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Emerson Royal, Barcelona, Spurs badge
Getty

Lookman yeniden Premier Lig'de

2021-08-31T17:08:22Z

Leicester City, RB Leipzig'den 23 yaşındaki İngiliz forvet Ademola Lookman'ı 1 sezonluğuna kiraladı.

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Fulham'da kiralık olarak forma giymişti.

Ademola Lookman Fulham
Getty

Mostafa Mohamed 👋

2021-08-31T10:33:34Z

Manchester United, Cristiano Ronaldo transferini bitirdi 👇

2021-08-31T10:04:59Z

Diego Rossi, İstanbul'a geldi 👇

2021-08-31T10:03:53Z

Ozan Kabak, Norwich City'de 👇

2021-08-31T05:35:17Z

Madrid, Mbappe'den vazgeçti 👀

2021-08-31T05:34:33Z

Sergen Yalçın: Ersin, Larin, Rıdvan ve Güven'e teklif geldi 👀

2021-08-31T05:33:54Z

Kanarya, Diego Rossi ile anlaştı 👇

2021-08-31T05:29:59Z

Los Angeles FC'den takıma katılacak oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.

Real Madrid'den Camavinga sürprizi

2021-08-30T21:39:17Z

Mbappe transferinden vazgeçen Real Madrid bir başka Fransıza yöneldi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; İspanyollar Rennes'e 30 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

18 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratı gelecek yaz sona erecek. Ancak Camavinga sözleşmesinin bitmesini beklemeden Rennes'den ayrılmak istiyor.

Camavinga
Goal

Bakayoko yeniden Milan'da

2021-08-30T20:07:56Z

Chelsea'de forma şansı bulamayan Tiemoue Bakayoko, iki yıllığına Milan'a kiralandı.

2018/19 sezonunu da İtalyan kulübünde kiralık geçiren Bakayoko, Milan formasıyla 42 maça çıkmıştı.

Kiralık sözleşmesinde 17,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alyor.

Tiemoue Bakayoko, AC Milan
Getty

Bayern'e bir Leipzigli daha

2021-08-30T20:06:40Z

Daha önce Leipzig'den teknik direktör Julian Nagelsmann ve stoper Dayot Upamecano'yu alan Bayern, Marcel Sabitzer'i de renklerine bağladı.

Emerson Royal, Tottenham'da

2021-08-30T20:03:53Z

Barcelona, 2019'da Real Betis'e sattığı Emerson Royal'i geri alma opsiyonuyla bu yaz 9 milyon euro'ya yeniden kadrosuna katmıştı.

Mali sorunlar yaşayan Barcelona gelir elde etmek amacıyla Emerson'u Tottenham'a satmaya razı oldu.

Adana Demirspor, Beşiktaş'ın sol bekini istiyor 👇

2021-08-30T12:15:17Z

Adana Demirspor 🔁 Vincenzo Montella

2021-08-30T12:03:54Z

Emre Demir 🔁 Barcelona

2021-08-30T10:39:50Z

Sport'un haberine göre; Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir'i yaklaşık 4 milyon euro karşılığında kadrosuna katıyor.

Emre Demir, 18 yaşına gireceği Ocak 2022 tarihine kadar Kayserispor'da kalacak.