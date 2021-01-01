CANLI | Son dakika transfer haberleri: Griezmann, Atletico'ya geri dönüyor

Griezmann, Atletico Madrid'e geri dönüyor
Real Madrid'den Kylian Mbappe için 220 milyon euro
Real Madrid, transfer döneminin son saatlerinde Kylian Mbappe için 220 milyon euro teklifte bulundu.
PSG, teklife yanıt vermiyor.
Eduardo Camavinga, Real Madrid'de
Emerson Royal, Tottenham'da
Lookman yeniden Premier Lig'de
Leicester City, RB Leipzig'den 23 yaşındaki İngiliz forvet Ademola Lookman'ı 1 sezonluğuna kiraladı.
Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Fulham'da kiralık olarak forma giymişti.
Mbwana Samatta 🔁 Antwerp
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın kiralanması konusunda Antwerp ile anlaştı. 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 31, 2021
[@trtspor] pic.twitter.com/gL27Nr8NBm
Halil Dervişoğlu 🔁 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu transferi için Brentford ile görüşüyor. 🤯— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 31, 2021
[@yagosabuncuoglu] pic.twitter.com/xpVxj30jTP
Mostafa Mohamed 👋
Mostafa Mohamed 🔃 Bordeaux— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 31, 2021
Galatasaray ile Bordeaux'nun anlaşmasının ardından Mısırlı forvet, Fransa'ya sağlık kontrolü için yola çıktı. (@sabahspor1) 👀
Mostafa Mohamed kadroda kalmalı mıydı? 🤔 pic.twitter.com/6P7PxmLg6E
Manchester United, Cristiano Ronaldo transferini bitirdi 👇
🇵🇹🔴 𝗩𝗜𝗩𝗔 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢 🔴🇵🇹— Manchester United (@ManUtd) August 31, 2021
🏡 @Cristiano is back!#MUFC | #RonaldoReturns
Diego Rossi, İstanbul'a geldi 👇
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, İstanbul'da 💛💙pic.twitter.com/uCyjk2LO3Q— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 31, 2021
Juventus, Moise Kean transferini duyurdu 👀
Moise Kean, Juventus'a döndü! 🖤🤍 pic.twitter.com/KDnsXVH2AN— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 31, 2021
Ozan Kabak, Norwich City'de 👇
🇹🇷 Premier Lig ekiplerinden Norwich, Ozan Kabak transferini resmen açıkladı. pic.twitter.com/YJNOcOBDaD— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
Madrid, Mbappe'den vazgeçti 👀
🚨 Real Madrid, Kylian Mbappe transferinden vazgeçti. Fransız yıldız sezonu PSG'de tamamlayacak. pic.twitter.com/jlevqN9bYu— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
Sergen Yalçın: Ersin, Larin, Rıdvan ve Güven'e teklif geldi 👀
🗣️ Sergen Yalçın:— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
“Ersin’e ve Larin’e yurt dışından teklif geldi. Rıdvan’a Almanya’dan bir teklif geldi. Yakın zamanda Güven’e Championship’ten bir teklif geldi.”
Kanarya, Diego Rossi ile anlaştı 👇
Los Angeles FC'den takıma katılacak oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin Diego Rossi transferini nasıl buluyorsunuz? 🤔 pic.twitter.com/RxIiFpkaY1— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 31, 2021
Fenerbahçe, Zanka'yı istiyor 👀
Antwerp, Zanka için Fenerbahçe’ye teklif yaptı. @yagosabuncuoglu - @VOLEapp— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
Real Madrid'den Camavinga sürprizi
Mbappe transferinden vazgeçen Real Madrid bir başka Fransıza yöneldi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre; İspanyollar Rennes'e 30 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
18 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratı gelecek yaz sona erecek. Ancak Camavinga sözleşmesinin bitmesini beklemeden Rennes'den ayrılmak istiyor.
Bakayoko yeniden Milan'da
Chelsea'de forma şansı bulamayan Tiemoue Bakayoko, iki yıllığına Milan'a kiralandı.
2018/19 sezonunu da İtalyan kulübünde kiralık geçiren Bakayoko, Milan formasıyla 42 maça çıkmıştı.
Kiralık sözleşmesinde 17,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alyor.
Bayern'e bir Leipzigli daha
Daha önce Leipzig'den teknik direktör Julian Nagelsmann ve stoper Dayot Upamecano'yu alan Bayern, Marcel Sabitzer'i de renklerine bağladı.
🚨RESMî: Bayern Münih, RB Leipzig'den Marcel Sabitzer'i 15 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. pic.twitter.com/1iAvp4zN4Q— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
Emerson Royal, Tottenham'da
Barcelona, 2019'da Real Betis'e sattığı Emerson Royal'i geri alma opsiyonuyla bu yaz 9 milyon euro'ya yeniden kadrosuna katmıştı.
Mali sorunlar yaşayan Barcelona gelir elde etmek amacıyla Emerson'u Tottenham'a satmaya razı oldu.
🤝 Tottenham, Emerson Royal için Barcelona ile anlaşmaya vardı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
💰 25 milyon euro bonservis + bonuslar pic.twitter.com/rBezZFBBpp
Adana Demirspor, Beşiktaş'ın sol bekini istiyor 👇
Rıdvan Yılmaz 🔃 Adana Demirspor— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
Adana Demirspor, Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için resmî görüşmelere başladı. (@ertansuzgun) 👀 pic.twitter.com/VYrvVwZVp3
Adana Demirspor 🔁 Vincenzo Montella
✈️ Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, yarın Türkiye'ye geliyor. (@ertansuzgun) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
Vincenzo Montella, Adana Demirspor'da başarılı olabilir mi? 🤔 pic.twitter.com/3g65Bx5cAK
Emre Demir 🔁 Barcelona
Sport'un haberine göre; Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir'i yaklaşık 4 milyon euro karşılığında kadrosuna katıyor.
Emre Demir, 18 yaşına gireceği Ocak 2022 tarihine kadar Kayserispor'da kalacak.