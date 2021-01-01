CANLI | Son dakika transfer haberleri: Griezmann, Atletico'ya geri dönüyor

Barcelona, 2019'da Real Betis'e sattığı Emerson Royal'i geri alma opsiyonuyla bu yaz 9 milyon euro'ya yeniden kadrosuna katmıştı.

Mali sorunlar yaşayan Barcelona gelir elde etmek amacıyla Emerson'u Tottenham'a satmaya razı oldu.

🤝 Tottenham, Emerson Royal için Barcelona ile anlaşmaya vardı.



💰 25 milyon euro bonservis + bonuslar pic.twitter.com/rBezZFBBpp