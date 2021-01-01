Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı: İşte tüm senaryolar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son haftaya taşıdığı şampiyonluk yarışı nefes kesiyor.

Spor Toto Süper Lig'de alınan sürpriz sonuçlarla beraber şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı.

Beşiktaş sahasında oynadığı maçta Karagümrük'e mağlup olurken, Fenerbahçe de Sivasspor'a yenilince son haftaya lider girme fırsatını tepmiş oldu. Son haftaya kazanarak giren tek şampiyonluk adayı ise Denizli deplasmanından 4-1'lik galibiyetle dönen Galatasaray oldu.

Bu skorların ardından son haftaya lider giren Beşiktaş ile Galatasaray'ın puanları eşitlenirken, bu iki takımı iki puan geriden gelen Fenerbahçe takip etti. Beşiktaş ile Galatasaray'ın son hafta maçlarını kazanmaları halinde her iki takımın da ikili averajının eşit olmasından ötürü şampiyon genel averajla belli olacak.

Göztepe - Beşiktaş

Son haftaya averajla lider giren Beşiktaş'ın İzmir'de alacağı üç puan şampiyonluk için yeterli olmayabilir.

Genel averajda Galatasaray'ın iki puan önünde yer alan siyah-beyazlı takımın Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının skoruna göre genel averajda geriye düşmemesini sağlayacak bir galibiyet elde etmesi gerekiyor.

Son haftaya lider girecek olan Beşiktaş, Galatasaray'ın evinde puan kaybetmesi halinde İzmir'den beraberlikle ayrılsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek.

Sergen Yalçın'ın takımı İzmir'de yenilmesi halinde ise hem Galatasaray'ın yenilmesini hem de Fenerbahçe'nin kazanamamasını beklemek zorunda kalacak.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor

Ligde oynadığı son beş maçtan da galibiyetle ayrılan ve şampiyonluk yarışına tutunan Galatasaray'ın şampiyon olması için ya genel averajda Beşiktaş'ın önüne geçmesini sağlayacak farklı bir galibiyet alması gerekiyor ya da Beşiktaş'ın İzmir'de puan kaybetmesini beklemesi.

Beşiktaş'ın olası beraberliğinde tek farklı galibiyette dahi şampiyon olacak olan sarı-kırmızılı takıma, Beşiktaş'ın İzmir'de mağlup olması halinde şampiyon olması için bir puan yeterli olacak.

Kayserispor - Fenerbahçe

Sahasında Sivasspor'a yenilen ve şampiyonluk için büyük bir fırsat tepen Fenerbahçe'nin son hafta şampiyon olmasının tek yolu, Kayseri deplasmanında kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlup olmasını beklemek.

İki takıma karşı da hem ikili averajda hem de üçlü averajda geride olan Fenerbahçe, rakiplerinden birinin son hafta puan alması halinde şampiyonluğu kaybedecek.

Spor Toto Süper Lig'de ilk üç sıranın puan durumu