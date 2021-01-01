Cristiano Ronaldo, Serie A tarihine geçti!

Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo attığı gollerle İtalya'nın futbol tarihine adını yazdırdı.

Juventus, Serie A'daki üst üste dokuz şampiyonluğun ardından bu sezon tahtını Inter'e kaptırdı. Siyah - beyazlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo'dan sonra en fazla eleştiren isim ise Cristiano Ronaldo...

Portekizli yıldız her ne kadar eleştirilerin hedefi haline gelse de attığı gollerle Serie A'da rekor kırdı.

Cristiano Ronaldo'nun Serie A rekoru

35 yaşında yıldız oyuncu Sassuolo karşısında attığı golle, Opta verilerine göre, Serie A'da en kısa sürede 100 gole ulaşan oyuncu oldu.

OYUNCU KAÇ SEZONDA 100 GOLE ULAŞTI? Cristiano Ronaldo 3 Omar Enrique Sivori 4 Roberto Baggio 4 Felice Borel 5 John Hansen 5 Michel Platini 5

Cristiano Ronaldo'nun Juventus performansı

2018 yılında Real Madrid'den 117 milyon euro karşılığında transfer edilen Cristiano Ronaldo, Juventus'un en önemli gol ayaklarından biri oldu.

Yıldız oyuncu siyah - beyazlı formayla sahaya çıktığı 131 karşılaşmada 100 gl atarken 22 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Sezon sonunda Juventus'tan ayrılması beklenen Portekizli süperstarın yeni adresinin neresi olacağı henüz belli değil. 35 yaşındaki oyuncu için eski kulübü Manchester United'ın devrede olduğu iddia ediliyor.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.