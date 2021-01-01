Fenerbahçe ligi üçüncü bitirirse Avrupa Ligi'ne mi, Konferans Ligi'ne mi katılacak?

Spor Toto Süper Ligi üçüncü sırada bitirecek olan takım, Türkiye Kupası finalinin sonucunu bekleyecek.

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi son haftaya taşınırken Avrupa kupalarına katılacak takımlarda belli olacak.

Ligi lider bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı Süper Lig'de ikinci sırada yer alan takım ise Devler Ligi ön elemelerine katılacak.

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren takım ise Türkiye Kupası'nı alacak takıma göre hangi kupada mücadele edeceği belli olacak.

Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa ne olacak?

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan final karşılaşmasını siyah - beyazlılar kazanırsa, ligi üçüncü sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 19-26 Ağustos'ta oynanacak.

Türkiye Kupası'nı Antalyaspor kazanırsa ne olacak?

Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Süper Ligi üçüncü sırada bitiren takım ise bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.