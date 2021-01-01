Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane: Oyunculara bunu nasıl söyleyebilirim?

Fransız teknik direktör, Real Madrid şampiyonluk yarışıyken oyunculara ayrılık açıklaması yapmanın mümkün olamayacağını vurguladı.

Real Madrid'de Zinedine Zidane sezon sonunda takımdan ayrılacak mı? Bu, son dönemin ilgi çeken ve merak edilen konularından biri.

Goal de dahil olmak üzere birçok basın organı, Zidane'nın soyunma odasında, takım kadrosuna kulüpten ayrılacağını duyurduğunu doğruladı. Fransız teknik direktörün, istifa etmesi için fiziksel ve zihinsel yorgunluğu gerekçe gösterdiği de yazıldı.

Zidane ise geçtiğimiz hafta Real Madrid oyuncularına kulübü terk edeceğini söylediğine dair çıkan haberleri reddetti ve bunu oyuncularına asla ve asla söylemeyeceğini vurguladı.

Zinedine Zidane ne söyledi?

Fransız teknik direktör, Athletic Bilbao maçının ardından gazetecilere verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi:

"Oyunculara şimdi ayrıldığımı nasıl söyleyebilirim? Şampiyonluk için her şeyimizi veriyoruz ve bu esnada, 'Bu arada, ben gidiyorum' mu diyeceğim?

"Kulübün dışındaki insanlar istediklerini söyleyebilirler, ancak bunu oyuncularıma asla ve asla söylemem."

Real Madrid nasıl şampiyon olabilir?

Real, pazar akşamı Athletic Bilbao karşısında 1-0 kazanmasına rağmen 2020-2021 sezonunu kupasız tamamlama tehlikesiyle karşı karşıya.

Sezonun bitimine bir maç varken Real Madrid, Atletico Madrid'in iki puan gerisinde. Osasuna karşısında 1-0 geriye düşen Atleti, maçı son bölümde çevirip 2-1 galip gelmeyi başardı.

Sıra Takım Puan Averaj 1 Atletico Madrid 83 41 2 Real Madrid 81 38 3 Barcelona 76 46

Real Madrid'in ligin son haftasında şampiyonluğu kazanması için evinde Villarreal'i mutlaka yenmesi gerekiyor. Ama Real için bu da yeterli değil.

Zinedine Zidane'nın öğrencileri, Villarreal'i devirip Atletico Madrid'in deplasmanda Valladolid'e kaybetmesini bekleyecek.

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