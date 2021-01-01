"Barcelona'nın Lionel Messi olmadan oynaması imkansız" Ronald Koeman

​Ronald Koeman, 6 Ballon d'Or sahibi oyuncusu kulüpten ayrılırsa Barcelona'nın Lionel Messi'nin gücünden yoksun olacağından korkuyor.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Lionel Messi'nin Camp Nou'daki final maçının ardından Barça'nın onun golleri olmadan oynamasının 'imkansız' olduğunu söyledi.

Haziran ayında Katalan devi ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi'nin gelecek düğümü hâlâ çözülmedi.

İspanya Kupası'ndaki iddiasına rağmen Barcelona, Celta Vigo yenilgisinin ardından La Liga'yı en iyi üçüncü sırada tamamlayacak.

Lionel Messi ise Celta Vigo karşısında gol perdesini açtı ancak bu, onun Camp Nou'daki son golü olabilir.

Ronald Koeman ne söyledi?

La Liga'da 2-1 mağlup oldukları Celta Vigo karşılaşmasının ardından konuşan Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Messi'nin takımdan ayrılmasından çekiniyor.

"O hâlâ dünyanın en iyi oyuncusu ve bugün o olmadan oynamanın imkansız olduğunu gösterdi."

"La Liga'da 30 gol attı ve bize La Liga'da birçok puan kazandırdı. Benim ve kulüp açısından umarım bizimle kalır."

"Çünkü Leo burada değilse golleri kimin atacağına dair şüphemiz var."

Jordi Alba ne dedi?

Barcelona'nın sol beki de Messi'nin takımdan ayrılmasını istemiyor.

"Bu Messi'nin vermesi gereken bir karar olmasına rağmen biz ayrılmayacağını umut ediyoruz."

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Güçlü bir başarı projesi isteyen Lionel Messi ile hem Manchester City hem de Paris Saint-Germain ilgileniyor.

Barcelona ise gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir kadro oluşturmakta mali olarak sıkıntı yaşayabilir.

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