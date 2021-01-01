Fenerbahçe'ye umut vadeden kaleci: Doğan Alemdar

Sarı-lacivertliler, Kayserispor'un genç bile bekçisinin menajeriyle görüştü.

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı.

Listenin ilk sırasında genç kaleci Doğan Alemdar yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki file bekçisini renklerine bağlamayı hedefliyor.

Ne söylendi?

TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, sezon başından bu yana yakından takip ettiği Kayserispor forması giyen Doğan Alemdar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle de birkaç kez görüştü. Kanarya'nın bu transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.

Doğan Alemdar kimdir?

Gençl file bekçisi, futbola Kayserispor altyapısında başladı. Sarı-kırmızıların U17, U18, U19, U21 takımlarında forma giyen Doğan, 2018 yılında kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı.

Doğan Alemdar için geçtiğimiz sezon, kariyerinin kırılma anı oldu. Takımın as kalecisi Silviu Lung sakatlanınca onun yerine kaleyi 18 yaşındaki file bekçisi devraldı ve daha sonra formayı bırakmadı.

Genç eldiven, 2020-2021 sezonunda Kayserispor formasıyla 29 karşılaşmada görev yaptı. Doğan Alemdar, söz konusu 29 maçın 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe maçında gözyaşlarına hakim olamadı

Doğan Alemdar, 2020-2021 sezonunun son maçında iç sahada Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada duygusal anlar yaşadı. Kümede kalmak için mücadele eden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den puan aldığı takdirde Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının sonucuna bakmaksızın Süper Lig'e tutunuyordu.

Pedro Henrique'nin 18. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Kayserispor, 90. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı gole engel olamadı. 90+8'de Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kalesinde doğru pozisyon alamayan genç kaleci, yenilen gol sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Fakat Gençlerbirliği'nin Trabzon'da 2-1 mağlup olması, Doğan'ın yediği golün pek anlamlı olmadığını gösteriyordu. Kayserispor, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmasına rağmen kümede kalmayı başardı.

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