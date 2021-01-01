Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'yu annesi bile ikna edemedi

Portekizli futbolcu, Sporting Lizbon'a dönmek için hazır değil.

Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalya Serie A ekibi Juventus ile önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun, ilk göz ağrısı olan Sporting Lizbon'a gideceğine dair spekülasyonlar çıkmıştı.

Fakat yıldız futbolcunun menajerin Jorge Mendes'e göre Portekizli oyuncunun, ülkesine dönme gibi bir planı yok.

Ne söylendi?

Geçtiğimiz haftanın başında Cristiano Ronaldo'nun, Sporting Lizbon'a döneceğine dair söylentilerin yayılmasına sebebiyet veren kişi yıldız oyuncunun annesi Dolores Aveiro'ydu.

Aveiro, Sporting'in 2002 yılından bu yana ilk lig şampiyonluğunu kutlarken, taraftarlara oğlunun geleceği hakkında şunları söyledi:

"Geri dönmesi için onunla konuşacağım. Önümüzdeki yıl Alvalade'de [Sporting'in stadyumunda] oynayacak."

Ancak, görünen o ki, Ronaldo'nun annesi bile, daha önce kariyerini orada bitirmek istediğini belirtmiş olsa bile, Portekizli santrforu henüz memleketine dönmeye ikna edemiyor.

Söylentilere yanıt veren Mendes, Record'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cristiano Cristiano, kamuoyuna açıkladığı gibi, Sporting'in kazandığı şampiyonlukla gurur duyuyor. Ancak şu anda kariyer planları Portekiz'den geçmiyor".

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Sporting'e dönüş şimdilik pek olası görünmese de Ronaldo’nun Juventus’taki geleceği belirsizliğini koruyor.

Torino'da geçirdiği zaman bir başarısızlık olarak kabul edilemez. Arka arkaya Serie A şampiyonluklarını kazandı ve geçen hafta kulüp tarihinin 100 golüne en erken ulaşan futbolcu oldu..

Bununla birlikte, Juve bu sezon şampiyonluğu Inter'e kaptırdı, bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nden erken elendi ve şu anda iki maç kala beşinci sırada yer aldığı için gelecek sezon Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanmak için gerçek bir savaşla karşı karşıya kaldı.

Böyle bir belirsizlik kulübün, kadrodaki en çok para kazanan oyuncu olan Ronaldo ile ilgili bir değişikliğe sıcak bakabileceği anlamına geliyor.

36 yaşında olsa bile, Manchester United ve Real Madrid'e dönme ihtimali sık sık tartışılan Portekizliye birçok takım talip olacaktır.

Ronaldo, geçmişte MLS'in kendisine hitap edebileceğini imâ etmişti, Bununla birlikte Orta Doğu'daki zengin kulüpler de Ronaldo için devreye girebilir.