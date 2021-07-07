Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Richarlison ile görüştü

İtalyan teknik direktör, eski yıldızını takımda görmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Everton'ı çalıştıran Carlo Ancelotti, bilindiği gibi sezonun sona ermesinin ardından eski kulübü Real Madrid'e geri döndü.

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmaları yapan İtalyan hoca, eski yıldızlarından birini Madrid'e getirmek istiyor.

Ancelotti, bu bağlamda Everton forması giyen Richarlison ile temasa geçti ve yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.

Ne oldu?

Goal, şu anda Copa America'da Brezilya için mücadele eden yıldız futbolcu ile Ancelotti'nin, yakın zamanda bir görüşme yaptığını doğrulayabilir.

Ancelotti onu Bernabeu'ya götürmek için can atıyor, ancak işin resmiyete dökülmesi için henüz gerekli aşama kaydedilmiş değil.

Yine de ikilii arasındaki konuşma, Everton'ın önümüzdeki haftalarda dikkate alması gereken bir teklife dönüşebilir.

Richarlison'ın Everton'daki zamanı

Watford'da geçirdiği bir sezonun ardından Goodison Park'a taşınan Brezilyalı forvet, 2018 yılından beri Everton forması giyiyor.

Ancelotti, Everton'a 2019-2020 sezonunun ortasında geldi ve Richarlison, söz konusu süreçte rakip filelere 15 gol kaydetti.

Brezilyalı futbolcu, Everton formasıyla toplamda 119 kez sahaya ayak bastı. Richarlison, söz konusu 119 maçta 42 gol atmayı başardı, dokuz da asist yaptı.

Şu anda Copa America'da Brezilya formasıyla mücadele eden Richarlison, yarı finaldeki Peru maçında ilk 11'deydi ve 85. dakikada yerini Vinicius Junior'a bıraktı.

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