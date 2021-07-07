İspanya karşısında maçın adamı seçilen Chiesa’dan sakatlanan Spinazzola’ya jest

İtalya’nın tek golünü kaydeden genç yıldız, Belçika maçında aşil tendonu kopan Spinazzola’yı unutmadı.

Euro 2020 yarı finalinde İtalya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta İspanya’yı penaltılarla devirdi.

60. dakikada İtalya’yı öne geçiren golü atan Federico Chiesa maçın adamı seçildi. Son 16 turunda Avusturya ağlarına da kritik bir gol gönderen Chiesa, ödülü talihsiz bir sakatlık geçiren takım arkadaşı Spinazzola’ya adadı.

Jorginho’nun İtalya’yı finale taşıyan penaltısının ardından bir araya gelen oyuncular, sevinçlerini üzerinde Spinazzola’nın ismi bulunan formalar giyerek yaşadı.

Spinazzola’nın durumu

İtalya’nın Euro 2020’deki en iyi oyuncularından biri olan Spinazzola, sol kanattaki performansıyla tüm futbol otoritelerinin beğenisini toplamıştı.

Grup aşamasında iki kez maçın adamı seçilen 28 yaşındaki oyuncunun Belçika maçında aşil tendonu koptu. Turnuvayı kapatan Spinazzola’nın uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Ne söylediler?

Galibiyetin ardından Sky Italia’ya konuşan Chiesa, Spinazzola’ya seslendi.

“Çok zor bir maçtı, İspanya güçlü bir takım, ama biz de ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik.”

“Maçın adamı ödülünü ve galibiyeti Leonardo Spinazzola’ya adıyorum. Bu akşam bize önemli katkı verebilirdi, ama futbolda böyle şeyler olabiliyor, umarım finalde ona kupa sevinci yaşatırız.”

Benzer temennilerde bulunan kaleci Gianluigi Donnarumma, Spinazzola’yla ilk düdükten kısa süre önce görüştüklerini söyledi.

“Duygusal bir andı, kolay değildi, ama bu oyuncu grubunun gücü bizi bu noktaya kadar getirdi.”

“Hislerimi tarif etmem imkansız, takım arkadaşlarımla galibiyetin tadını çıkarmak istiyorum. Zaferi Spinazzola’ya adıyoruz, bize maçtan önce bir video göndermişti.”

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