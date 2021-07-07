Luis Enrique: Bu performansı Iniesta'da bile görmedim!

İspanya Teknik Direktörü, 18 yaşındaki orta sahaya methiyeler düzdü.

Pedri, salı günü İtalya'ya karşı 2020 Euro yarı finalinde gösterdiği pas performansıyla İspanya taraftarlarının hayranlığını kazandı.

Turnuvanın bu noktasında maça başlayan en genç oyuncu olan 18 yaşındaki oyuncu, normal sürede yaptığı 55 pas denemesinin tamamında başarılı oldu.

Onlar da basit toplar değildi ve bir keresinde ilk yarıda Mikel Oyarbazal'ı gol pozisyonuna soktu ancak Oyarzabal topu kötü bir şekilde kontrol etti.

Pedri'nin bu çıkışı, Barcelona'da düzenli olarak süre almasını ve bu yaz Olimpiyatlar'a seçilmesini sağladı.

Teknik Dirketör Luis Enrique ise onu Andreas Iniesta ile olumlu bir şekilde karşılaştırdı ve bu, genç bir İspanyol'a yapılabilecek en büyük iltifatlardan biri.

Ne söylendi?

İspanya'nın hocası, karşılaşma sonrasında Pedri ile alakalı şu yorumu yaptı:

"Pedri'nin bu turnuvada nasıl oynadığını gördünüz mü? 18 yaşındaki bir oyuncunun böyle oynadığını daha önce hiç görmedim.

"Bu yaşta böyle bir performansı Andres Iniesta'da bile görmedim. Çılgıncaydı."

Pedri'nin kariyeri

Futbola Las Palmas'ın altyapısında başlayan Pedri, 2019 yılında A takıma yükseldi ve kısa süre sonra yine aynı yıl içerisinde Barcelona'ya transfer oldu.

Katalanlar, genç orta saha için 20 milyon euro bonservis ücreti ödedi. Pedri'yi alır almaz yeniden Las Palmas'a kiralayan Barcelona, 18 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezon ilk 11'de kullanmaya başladı.

Performansıyla dikkat çeken kadife ayak Pedri, geçtiğimiz sezon Barcelona'da tüm kulvarlarda toplamda 52 maça çıkarken dört gol atıp altı da asist yaptı.

İspanya'nın gecesi hüsranla bitti

Pedri bireysel performans olarak göz kamaştırsa da İspanya, Euro 2020'de finale ulaşamadı.

Federico Chiesa, ikinci yarıda İtalya'yı 1-0 öne geçirdi. İspanya, 80. dakikada Alvaro Morata'nın golü ile eşitliği sağladı.

Ancak Azzurri, seri penaltı atışlarını kazanarak Euro 2020'de finale yükseldi. Roberto Mancini'nin ekibi, İngiltere - Danimarka maçının galibi ile finalde karşı karşıya gelecek.

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