İtalya - İspanya maçını anlatan TRT spikeri Levent Özçelik, Chiesa ve Inzaghi'nin isimlerini karıştırdı.

Euro 2020 çeyrek final karşılaşmasında turnuvada oynadığı tüm maçları kazanan tek takım olan İtalya, İspanya ile karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmayı anlatan TRT spikeri Levent Özçelik, izleyicileri geçmişe götüren bir gaf yaptı.

Neler yaşandı?

Karşılaşmanın 60. dakikasında Federico Chiesa, İtalya'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Levent Özçelik ise bir an geçmişe giderek genç oyuncunun adını "Inzaghi" olarak telaffuz etti. Özçelik, ilerleyen dakikalarda ise bu hatasından dolayı özür diledi.

2000 yılında Milan'a transfer olan ve akıllara kazınan efsanevi Milan kadrosunun da bir parçası olan Filippo Inzaghi, 2012 yılında ise kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı.

Kariyeri boyunca 288 gole imza atan Inzaghi, İtalya ile 2006 yılında Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı. Ayrıca İtalyan golcü, iki Şampiyonlar Ligi ve üç Serie A şampiyonluğuna ulaştı.

Son olarak Benevento'yu çalıştıran Inzaghi, önümüzdeki sezon ise Brescia'nın teknik direktörlüğünü yapacak.

Bu olayın bi diğer öznesi olan Federico Chiesa ise kariyerine Fiorentina'da başlamış ve gelecek vaat eden bir futbolcu olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştı.

Geride bıraktığmız sezonda ise Juventus'a transfer olan genç yıldız, 43 maçta 14 gol ve 10 asistlik bir performans göstermişti.

Efsanevi futbolcu Enrico Chiesa'nın oğlu olan Federico Chiesa, İspanya karşısında Euro 2020'deki ikinci golünü kaydetmiş oldu.

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