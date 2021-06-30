Rashford, Sancho'nun Manchester United'a transferini doğruladı

Marcus Rashford’ın Twitter’da yaptığı paylaşım Manchester United taraftarlarını heyecanlandırdı.

Jadon Sancho’nun adı son dönemde sıkça Manchester United ile anılıyor. Geçen yaz genç yıldızı transfer etmek isteyen İngiliz kulübü, Dortmund’dan olumsuz yanıt almıştı. Bu kez ise transfer gerçekleşmeye daha yakın.

Sancho ile birlikte İngiltere milli takımında forma giyen Marcus Rashford’ın Twitter’da bir taraftarlar girdiği diyalog da bunu doğrular nitelikte.

Bir Twitter kullanıcısı Rashford’ın attığı tweet’in altına, “Sancho’yu açıkla Marcus” mesajını yazdı. Rashford ise bu mesaja, “Evet x” cevabını verdi.

Manchester United, Dortmund’a ikinci teklifini iletti

Transferde son durum

Dortmund şu ana kadar Manchester United’dan gelen iki teklifi reddetti. Kırmızı Şeytanlar’ın önerdiği son miktarın 72 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. Bundesliga temsilcisinin ise Sancho için 77 milyon sterlin istediği konuşuluyor.

Sancho ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alan Manchester United, 21 yaşındaki oyuncuyla bir süre önce el sıkışmıştı. Transferin önündeki tek engel Dortmund’un bonservis beklentisi.

Sancho'nun kariyeri

2017’de Manchester City altyapısından Dortmund’a transfer olan Sancho, Almanya’daki ilk sezonunda ligde 12 maça çıkmıştı.

2018/19 sezonunda takımın vazgeçilmezleri arasına giren Sancho, Bundesliga’da 34 maçta 12 gol ve 18 asistle oynadı.

Kısa sürede zirveye tırmanan Sancho başarılı çizgisini son iki sezonda da sürdürdü. İngiltere formasını 20 kez giyen Sancho’nun milli takımda üç golü bulunuyor.

Euro 2020’de şu ana kadar sadece bir maçta forma şansı bulabilen Sancho, Çek Cumhuriyeti karşısında oyuna sonradan dahil oldu ve altı dakika sahada kaldı.

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