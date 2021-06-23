Transferdeki önceliği Sancho olan Manchester United, genç yıldızın kulübüne ikinci teklifini iletti.

Mirror'un haberine göre Jadon Sancho’yu transfer etmek isteyen Manchester United, Borussia Dortmund’a 72.5 milyon pound değerindeki ikinci teklifini sundu.

Ancak bu teklifle Borussia Dortmund’un istediği bonservis bedeli arasında hala 5 milyon pound’luk bir fark bulunuyor. Premier Lig temsilcisi ise Borussia Dortmund ile orta yolu bulabileceğini düşünüyor. Manchester United’ın 60 milyon pound değerindeki ilk teklifi reddedilmişti.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen ve farklı profilde bir oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen Ole Gunnar Solskjaer, Jadon Sancho’yu transfer listesinin en tepesine yazdı. Norveçli teknik adam, Sanho’nun transferi için geçtiğimiz sene de ısrarcı olmuştu. Ancak Manchester United, Borussia Dortmund’un 110 milyon pound istemesi üzerine transferden vazgeçmişti.

Pandemi döneminin etkisiyle Bundesliga temsilcisi, Sancho için istediği bonservis bedelini biraz düşürmek durumunda kaldı. Bununla birlikte Manchester United’ın bu transfer döneminde Dortmund’la anlaşarak genç oyuncuyu kadrosuna katacağı düşünülüyor.

Borussia Dortmund ile anlaşmayı bekleyen Manchester United, Sancho ile sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Kulüplerin el sıkıştığı takdirde İngiliz yıldızın 5 yıllık sözleşmeye imza atması ve haftalık 250 bin pound civarında bir ücret kazanması bekleniyor. Ayrıca Jadon Sancho’nun da Manchester United forması giymeye sıcak baktığı biliniyor.

Sancho'nun geride bıraktığımız sezondaki performansı

Jadon Sanho, 2020-21 sezonunda Borussia Dortmund formasını tüm kulvarlarda 38 kez terletti. Bu karşılaşamalarda rakip fileleri 16 kez sarsan genç yıldız, 20 de asist kaydetti.

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