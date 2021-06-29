Löw, Almanya’nın Euro 2020’ye veda etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

“Ölüm grubu” olarak nitelendirilen F Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Almanya, son 16 turunda D Grubu’nun lideri İngiltere ile eşleşmişti. Wembley’de oynanan maçı İngilizler 2-0 kazanmayı bildiler.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Joachim Löw ve Toni Kross ise istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarının altını çizdiler.

Neler söylendi?

MagentaTV’ye konuşan Kross: “Gole kadar oldukça dengeli ilerleyen bir maçtı. İki taraf da birbirini iyi karşılıyordu. İstediğimiz kadar etkili bir oyun ortaya koyamadık. Zor bir gruptan çıktık ancak bu sonuç bizim için hayal kırıklığı yarattı.” dedi.

Almanya ile 2014 Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaşan ancak sonrasında 2018 Dünya Kupası’nda ve Euro 2020’de hayal kırıklığı yaşayan Löw, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu sonuç hepimiz için hayal kırıklığı oldu. Beklentilerimiz daha yüksekti ve takım olarak bunu başarabileceğimize inanmıştık. İki tane çok önemli fırsat yakaladık ancak bir türlü golü bulamadık. Buraya gelene kadar tüm takım birlikte çok fazla çalıştık, turnuvaya veda ettiğimiz için üzgünüz.”

“Çok genç bir kadromuz var ve onlar da bu turnuvadan gereklı dersleri çıkaracaklardır. Ev sahipliği yapacağımız Euro 2024’te daha tecrübe kazanmış olacak olan bu oyuncular formlarının da en iyi dönemine ulaşacaklar.”

Karşılaşmadan sonra Kai Havertz de hayal kırıklığı yaşadıklarının altını çizdi: “Yediğimiz golden sonra bazı fırsatlar yakaladık ancak bunları da değerlendiremedik. Acı bir akşamı geride bıraktık. İngiltere’nin kötü bir kadrosu yok tabii ki ama turnuvaya bu aşamada veda etmek bizim için üzücü bir son oldu.”

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