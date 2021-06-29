Gasperini’nin öğrencileri, Euro 2020’de gösterdikleri performanslarla isimlerinden çokça söz ettiriyorlar.

İtalya temsilcisi Atalanta, Euro 2020’de boy gösteren oyuncularının attığı gollerle turnuvaya fazlasıyla etki etti. Serie A’da son iki sezonu da üçüncü sırada tamamlayan Atalanta, 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kadar yükselmiş ancak Paris Saint-Germain’e elenmişti. İtalyan ekibi, geride bıraktığımız sezonda ise son 16 turunda Real Madrid’i devirememişti.

Atalanta’nın bu yükselişi, oyuncuların bireysel performanslarına da doğrudan yansıdı. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Atalanta, oyuncularının Euro 2020’de verdiği skor katkılarıyla şampiyona tarihine adını yazdırdı.

Atalantalı oyuncuların Euro 2020’deki üstün performansları

Euro 2020 ile birlikte Atalanta, aynı Avrupa Şampiyonası’nda beş farklı oyuncusu gol atan tarihteki dördüncü takım oldu. Ayrıca Serie A, Premier Lig’in Euro 2016’da kırdığı gol rekoruna da ortak oldu.

Euro 2020’de şu ana kadar beş Atalantalı oyuncu gol kaydetti. Avrupa Şampiyonası tarihinde bunu başaran diğer üç takım ise şöyle: Euro 2012’de Real Madrid, Euro 2000’de Barcelona ve Euro 1984’te Anderlecht.

Hırvat orta saha Mario Pasalic’in İspanya ağlarına attığı golle birlikte Atalanta, eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Euro 2020’de oynanacak dokuz maçın daha olduğunu düşünürsek, Gasperini’nin öğrencilerinin önünde bu başarıyı daha da geliştirmek için önemli bir fırsat olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Atalantalı oyuncular, Euro 2020’de şimdiye kadar rakip fileleri toplamda yedi kez havalandırdılar.

Atalanta forması giyen oyuncuların kaydettiği tüm golleri ise şöyle derleyebiliriz:

Matteo Pessina | İtalya: 2 gol

Joakim Maehle | Danimarka: 2 gol

Robin Gosens | Almanya: 1 gol

Aleksey Miranchuk | Rusya: 1 gol

Mario Pasalic | Hırvatistan: 1 gol

Eğer kalan maçlarda Ruslan Malinovskyi, Remo Freuler ve Rafael Toloi de rakip fileleri havalandırırsa, Atalanta akıllardan çıkmayacak bir başarının altına imza atabilir.

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