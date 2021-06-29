Almanya karşısında İngiltere’nin ilk golünü kaydeden Sterling, Gary Lineker’in rekorunu egale etti.

Euro 2020 son 16 turunda İngiltere, Almanya’yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere’nin golleri ise Raheem Sterling ve Harry Kane’den geldi.

Skoru 1-0’a getiren golü kaydeden Sterling, böylelikle İngiltere’nin Euro 2020’de kaydettiği ilk üç golün tümünün altına imzasını atmış oldu.

İngiltere formasıyla bir büyük turnuvada bunu başaran en son isim ise 1986 Dünya Kupası’nda Gary Lineker’di.

Neler söylendi?

Karşılaşmadan sonra BBC’ye konuşan Sterling, şunları söyledi: “ Güçlü kadrosuyla Almanya’yı mağlup edebilmek için çok iyi bir performans göstermek zorunda olduğumuzu biliyorduk. Ülkeniz adına gol atmak her zaman özeldir ve bu gol de benim için ayriyeten önemliydi.”

“Golü attıktan sonra birkaç saniye sevindim, sonra ise içimden ‘Umarım ofsayt değildir!’ diye geçirdim. Gol attığım ve kazandığımız için gerçekten çok mutluyum.”

Sterling tarihe geçti

Sterling, İngiltere’nin Hırvatistan ve Çekya karşısında attığı iki golü de kaydeden isimdi. Almanya ağlarına da İngiltere’nin ilk golünü bırakan Manchester Cityli yıldız, adını tarihe yazdırdı.

Kane’in Almanya karşısında attığı skoru tayin eden gol, Sterling dışında bir İngiliz oyuncunun kaydettiği ilk gol oldu.

İngiltere formasıyla ilk 45 maçında yalnızca iki gol kaydeden Sterling, şimdi ise milli formayı terlettiği son 20 karşılaşmada 15 gole ulaşmış oldu.

İngiltere’yi neler bekliyor?

İngiltere, çeyrek finalde İsveç - Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi de yarı finalde Danimarka - Çekya maçının kazananıyla kozlarını paylaşacak.

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