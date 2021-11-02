PSG'nin yıldızı Lionel Messi, Leipzig maçında oynayacak mı?

Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'deki kariyeri pek iyi başlamadı. Bunun en büyük sebebi de yıldız oyuncunun son dönemde yaşadığı sakatlıklar.

Arjantinli futbolcu, PSG'nin çarşmab günü Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı.

21 kişilik maç kadrosunda yer almayan Messi, geçtiğimiz hafta cuma akşamı oynanan ve PSG'nin 2-1 kazandığı Lille maçının devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Ne söylendi?

PSG'nin resmî internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Leo Messi'nin sol bacağında hamstring rahatsızlığı ve diz ağrısı var."

Messi, kaç maç sahalardan uzak kalacak?

PSG, Messi'nin iyileşmesi için henüz kesin bir zaman bilgisi vermedi, ancak 34 yaşındaki oyuncunun birkaç maçı kaçırabileceği bildirildi.

Messi'nin eylül ayındaki millî arada Arjantin formasıyla bir sakatlık yaşadığı ve o dönemden bu yana dizinde ağrı çektiği söyleniyor.

Süperstar, bu nedenle PSG'nin cumartesi günü Bordeaux ile oynayacağı maçta da kadroda olmayabilir. Ayrıca haftaya millî takıma da katılamayabilir.

Pochettino, 20 Kasım'da oynanacak Nantes maçına kadar Messi'nin geri dönmesini umacak.

Messi'nin PSG'deki durağan başlangıcı

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra iki yıllık sözleşme ile yazın Paris'e gelen Lionel Messi'den çok daha fazlası bekleniyordu.

Ancak fiziksel problemler ve sakatlıklar, Messi'nin form tutmasını engelledi. Arjantinli yıldız PSG formasıyla sekiz maçta sadece üç gol kaydetti.

Bu üç golün hepsin de Şampiyonlar Ligi'nde atan Messi, Ligue 1'de henüz siftah yapamadı.

PSG'nin süperstarı, 2005-06'dan bu yana en kötü lig başlangıcını yaptı.

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