2019-20 sezonunun başında Real Madrid, Eden Hazard'ı Chelsea'den 100 milyon euro karşılığında ve büyük umutlarla transfer etmişti.

Cristiano Ronaldo'nun ayrılığından sonra Belçikalı oyuncunun takımın bir numaralı yıldızı olması bekleniyordu, ancak işler pek de böyle olmadı. Zira Hazard, yalnızca geçtiğimiz sezon bile sakatlıkları nedeniyle 33 maç kaçırmıştı.

2021-22 sezonunda da istediği başlangıcı yapamayan ve rotasyonda geriye düşen Hazard, Real Madrid'deki geleceğine dair kararını verdi.

Hazard inancını yitirmiyor

İspanyol basınından Marca 'da yer alan habere göre tecrübeli yıldız, kendini Real Madrid'de kanıtlayabileceğine inanmaya devam ediyor ve ocak ayında ayrılmayı düşünmüyor.

Haberde yıldız oyuncunun beklentilerin uzağında kaldığının bilincinde olduğu, ancak gelecek fırsatları iyi değerlendirip bu kötü gidişatı değiştirmeyi hedeflediğine yer veriliyor.

Real Madrid de bir noktada Hazard ile aynı görüşü paylaşıyor ve bu transferi bir başarısızlık olarak görüyor.

Ancak La Liga devi, Hazard'ı da göndererek kadrosunun iyice güçsüzleşmesini istemiyor ve her ne olursa olsun oyuncuyu takımda tutmaya sıcak bakıyor.

Hazard'ın Real Madrid karnesi

30 yaşındaki yıldız, İspanyol devinin formasını La Liga'da iki sezonu aşkın sürede yalnızca 39 maçta terletebildi ve rakip fileleri dört kez havalandırdı.

Belçikalı yıldız, Chelsea'de ise 245 Premier Lig maçında 85 kez gol sevinci yaşamıştı.

Daha fazlası için:

Cengiz Ünder: Bu duyguyu yalnızca Beşiktaş'ın stadında hissettim

"Haaland Borussia Dortmund'da kalacak

Conte hazırlanıyor: Nuno Espirito Santo, Tottenham'da görevden alındı