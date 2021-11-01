Barcelona'nın La Liga'nın 12. haftasında Alaves ile karşı karşıya geldiği maçta sezon başında takıma katılan Sergio Agüero talihsiz bir an yaşamıştı.

Katalan devinin forveti Sergio Agüero'nun aniden başı dönmüştü ve Arjantinli yıldız 42. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tecrübeli golcünün nefes darlığı yaşadığı duyurulmuştu.

Barcelona, sağlık kontrollerinin ardından Agüero'nun sağlık durumuna dair resmî açıklama yayınladı.

Barcelona'nın açıklaması

Katalan devi, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Agüero, Dr. Brugada tarafından teşhis ve tedavi sürecine tabi tutulmuştur."

"Oyuncu, önümüzdeki üç ay boyunca forma giyemeyecektir ve bu periyotta tedavi sürecinin etkinliği değerlendirilecektir."

Agüero'nun Barcelona karnesi

Sakatlığı nedeniyle sezonun başında forma giyemeyen Agüero, Barcelona formasını 2021-22 sezonunda yalnızca beş kez terletebildi.

Agüero, tek golünü ise Real Madrid'e 2-1 kaybettikleri maçta kaydetti.

Daha fazlası için:

Barcelona ile Koeman arasında tazminat krizi

"Haaland Borussia Dortmund'da kalacak

Conte hazırlanıyor: Nuno Espirito Santo, Tottenham'da görevden alındı