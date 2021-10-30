PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi'yi neden oyundan çıkardı?

Arjantinli süperstar, Lille maçının devre arasında 'önlem' olarak oyundan alındı.

Barcelona'daki mali kriz nedeniyle Katalan devinden ayrılmak zorunda kalan ve yazın PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi için Ligue 1 pek iyi başlamadı.

Ligde henüz golü bulunmayan Ajrjantnli yıldız, cuma gecesi oynanan Lille karşılaşmasında da skor üretemedi ve devre arasında oyundan çıktı

Mauricio Pochettino, yıldız futbolcuyu oyundan neden çıkardığını anlattı.

Ne söylendi?

Maçın ardından Amazon Prime'a konuşan Pochettino, Messi kararı ile ilgili şunları söyledi:

"Beklemek zorundayız. Doktorla konuştuk. Bu bir önlem. Devam edemedi, ama bu büyük bir sorun değil. Bir sonraki maç için müsait olacak."

Icardi gibi dokuz numara bir oyuncuyla oynamanın takıma uygun olup olmadığı sorulduğunda Pochettino, şu yanıtı verdi:

"İlk yarıdaki sorunun bu olduğunu düşünmüyorum. Sadece Lille bizi iyi tanıyor. Hücum oyuncularımızı besleyecek ve oyunun kontrolünü elimizde tutacak kadar iyi değildik.

"Ama bunun tek bir oyuncu ya da her şeyi değiştiren bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum."

Lille maçının ikinci yarısına üçlü savunmaya geçen PSG, maçı bu kurgu ile kazandı. Arjantinli hoca, üçlü savunma ile devam edebileceklerinin sinyallerini de verdi.

"Genel olarak kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Üçlü savunma da bir seçenek. Bu sisteme adapte olabiliriz. Ancak esnek olmak iyidir. Bazen başlangıç ​​planı olmaz.

"Farklı özelliklere sahip oyunculara sahip olduğum için mutluyum. Ancak bunun üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz.”

Büyük resim

Messi, PSG'ye transfer olduktan sonra beklentileri henüz karşılayamadı.

Cuma günü ilk 45 dakikada forma giyen Arjantinli süperstar, sakatlığından dolayı önlem olarak devre arasında oyundan alınmış olsa bile Ligue 1'de hâlâ gol atamamış olmasının gerçeği ile karşı karşıya.

Ligue 1'de golü bulunmayan Messi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Leipzig'e iki, Manchester City'e bir gol olmak üzere toplamda üç kez fileleri havalandırdı.

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