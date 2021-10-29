Manchester United efsanesi Wayne Rooney'den United oyuncularına sert eleştiri

Derby County Menajeri, sarsıcı Liverpool mağlubiyetinden etkilenmiş görünüyor.

Manchester United - Liverpool arasında oynanan tarihi maçın yankıları hâlâ devam ediyor.

Nasıl etmesin ki? United, Old Trafford'da ezeli rakibi Liverpool'a 5-0 mağlup oldu ve tribünlerin yarısı belki de ilk kez bir Liverpool maçının sonunu beklemeden erkenden stadyumdan ayrıldı.

United cephesinden tepkiler de gelmeye devam ediyor. Son eleştiri, eski forvetleri Wayne Rooney'den.

Derby County Menajeri, dev maçı izlemenin hiç kolay olmadığını söykerken birçok futbolcunun mücadeleden kaçtığı ve savunmaya destek olmadığını vurguladı.

Rooney, bu durumun endişe verici ve aynı zamanda kabul edilemez olduğunun da altını çizdi.

Ne söylendi?

Eski United golcüsü, gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledii:

"Liverpool maçını izlemek kolay değildi. Geriye koşmak istemeyen, savunmaya yanaşmayan ve o kulüp için her şeyini ortaya koymaya istekli olmayan çok fazla oyuncu görüyorum ve bu kabul edilemez.

"Bu oyuncuların incinmesi gerekiyor, maç kaybettiğinizde bunun sizi ne kadar incittiğini hissetmeleri gerekiyor.

"Bu oyuncuların üzerinde büyük bir sorumluluk var. Onlar dünya çapında oyuncular, uluslararası oyuncular ve United gibi bir kulübün daha fazlasına ihtiyacı var.

"Oyuncular kendilerini sorgulamalı. Bu oyunculara işi yapmaları için çok para ödenirken tüm sorumluluğu menajerin alması çok kolay. Solskjaer bir savaşçı.

"Açıkçası Ole üzerinde bir baskı var . Bunu herkes görebilir fakat onun bir savaşçı olduğunu biliyorum. Doğru şeyleri yapmaya, inandıklarına inanmaya ve bu oyunculardan daha fazlasını elde etmeye çalışmaya devam edecek."

Büyük resim

Eski Manchester United oyuncuları ve antrenörleri, bu sezon kulüple ilgili değerlendirmelerinde acımasız davrandılar ve Rooney, bu ay kulübü eleştirirken Gary Neville ve Sir Alex Ferguson'a katıldı.

Böylelikle oyuncular üzerindeki baskı da arttı. Çarşamba günü forvet Marcus Rashford, Liverpool'a karşı alınan yenilginin ardından utandığını itiraf etmişti.

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