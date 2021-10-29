YORUM | Trabzonspor, pres sorununa rağmen kazandı

Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor, her ne kadar tam anlamıyla tatmin etmeyen bir oyun oynasa da Çaykur Rizespor engelini aştı.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Süper Lig’de 11. haftanın açılış maçında lider Trabzonspor, evinde puan tablosunun son sırasındaki Çaykur Rizespor’u ağırladı.

Konuk ekip 22. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu Djokovic ile değerlendirmeyi başardı. İlk devrenin son dakikalarına doğru bu kez bordo-mavililer penaltı kazandı ve Djaniny, skora takımı lehine denge getirmeyi başardı. Oyuna ikinci devrenin başında dahil olan Nwakaeme, son sözü söyledi ve takımının kritik üç puanı kazanmasına katkıda bulundu.

Trabzonspor’da değişen kurgu

Bakasetas – Nwakaeme ikilisinin henüz tam kondisonlarına ulaşamaması nedeniyle Avcı, maça biraz farklı bir kurguyla başladı. Sağ bekte Dorukhan Toköz, sol bekte Trondsen maça başlarken orta ikilide de Berat Özdemir ve Siopis görev yaptı.

Bu değişiklikler, oyun kurgusu anlamında da bazı farklılıkları beraberinde getirdi. Maçın 0-0 devam ettiği ve Avcı’nın ana planını görme şansımızın olduğu ilk 20 dakikalık periyotta Trabzonspor’un özellikle hücum yerleşiminde bazı değişimler öne çıktı.

Beklenildiği üzere topa daha fazla sahip olan Trabzonspor, bu periyotta hücumda takımını 3-2-5 veya 2-3-5 diyebileceğimiz şekilde dizdi. Sağ bek Dorukhan kendi kenarından oyunu genişletirken sol bek Trondsen ise üçüncü bir stoper gibi geride kaldı veya merkeze yakın konumlandı, bu kenardan oyunu ise Gervinho (sakatlıktan sonra Djaniny) genişletti. İki bek oyuncusu da orta saha karakterli olunca ve Trabzonspor’un geçiş savunmasındaki sıkıntıları göz önüne alınca, bu durum pek de sürpriz değildi.

15. dakikada Gervinho’nun sakatlanmasının ardından oyuna Cornelius girdi ve Avcı, Djaniny’yi sol kenara çekti. Bu değişiklikten sonra Avcı’nın ana planı devam ediyor gibiydi ancak 22. dakikada gelen Çaykur Rizespor golü, eski düzene daha yakın bir yapının ortaya çıkmasına neden oldu.

Merkez ikilisini Berat – Siopis oluşturdu ve hücum hattında ise Dorukhan, Abdülkadir ikilisinin katılımıyla birlikte beşli bir hat ortaya çıktı.

Bu düzen, en azından kağıt üzerinde umut vadedici dursa da saha içi uygulaması pek de öyle olmadı.

Trabzonspor, ilk yarıda %70’le topa sahip olsa da beklenilen yaratıcılığı gösteremedi, tabii ki Bakasetas ve Nwakaeme’nin eksiklikleri de bu durumda etkendi. Bordo-mavililer, ilk yarı rakip kaleye yalnızca dört şut çekebildiler.

Yeni kurgu, Trabzonspor’un süregelen pres sorununa çare olmadı

Genel resim itibarıyla, Trabzonspor’un sezon başından beri süregelen sorunlarının, Çaykur Rizespor karşısında da devam ettiğini söylemek mümkün.

Trabzonspor, yaratıcılık anlamında beklenilen performansı gösterememesinin yanı sıra ön alan presinde de gereken seviyeden oldukça uzak bir görüntü çizdi.

Muhtemelen hücum hattının yaş ortalamasının da yüksek olması nedeniyle bordo-mavili ekip, ön alanda kaybettiği topların ardından gereken baskıyı yapamadı ve bu şekilde Çaykur Rizespor önemli kontra atak fırsatları yakaladı. İleri üçlünün prese destek olmaması, orta saha ve savunma blokları arasındaki mesafenin açılmasına ve takım boyunun uzamasına neden oldu. Konuk ekip, özellikle ilk yarıda kaptığı topları daha etkili kullanabilse farkı açabilirdi.

Abdülkadir Ömür, yıldızını parlattı

Trabzonspor’un yıldız ismi Abdülkadir Ömür, Çaykur Rizespor karşısında oldukça etkili bir performans ortaya koydu. Millî oyuncu, sağ kenardan merkeze yakınlaşarak birçok pozisyonda inisiyatif aldı ve doğru noktalarda topla buluştu, zaman zaman oyun kurulumuna da yardımcı oldu.

81 kez topla buluşan Ömür, 57 pas yaparken %89 isabet oranı yakaladı. Ayrıca üç kilit pasla bu alanda sahanın en iyisi oldu. Orta alanda görev yapan Hamsik de fazlasıyla etkili bir görüntü çizdi.

Ayrıca Trabzonspor’da sağ bek Dorukhan Toköz de hem savunmada hem hücumda olumlu bir performans gösterdi. 6 top kapan Toköz, girdiği 13 ikili mücadelenin de dokuzunu kazandı.

İkinci devreye Berat Özdemir – Nwakaeme hamlesiyle başlayan Avcı, Djaniny ile Cornelius’un en uçta yer aldığı bir 4-4-2’ye döndü, bu hamle de deneyimli teknik adamın oyundan memnun olmadığının bir göstergesiydi.

İlerleyen süreçte Bakasetas’ın da oyuna girmesiyle Trabzonspor, bütün riskleri aldı ve her ne kadar tam anlamıyla tatmin edici bir oyun olmasa da üç puanı alarak namağlup liderliğini sürdürmeyi başardı.