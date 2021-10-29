YORUM | PSG, Lille, Lionel Messi, Burak Yılmaz: Dağılma ve belirsizlik

Lille'in, PSG'nin yedi senelik hegemonyasını yıkmasından bu yana çok şey değişti. Aynı şeyler Burak ve Messi için de geçerli.

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Burak Yılmaz'ın saha ortasında, "Şampiyon olduk anne!" diyerek duygusal bir şekilde bu büyük zaferi kutlamasının ardından beş ay geçti.

O esnada Lille, tarihindeki 3. şampiyonluğu elde ediyordu ve kulüp, Ligue 1'deki Paris Saint-Germain hegemonyasına son vermenin tadını çıkarıyordu.

Unutulmayacak başarıda Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın katkıları yadsınamaz bir gerçekti.

Fakat aradan geçen bu beş ayda değişmeyen tek şeyin değişim olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Lille'in geriye gidişi nasıl başladı?

Aslında değişim, 2020 yılında başladı. Borçlarla başı dertte olan Lille, Ligue 1'deki yayın gelirlerinin düşmesiyle birlikte iyice köşeye sıkıştı ve kulüp, Merlyn Partners SCSp’ye ait Callisto Sporting şirketine satıldı.

Satışın ardından başkan Gerard Lopez görevden ayrıldı. Yeni başkan ise Olivier Letang oldu.

Daha sonra, Lille'in yapılanmasında büyük pay sahibi olan Sportif Direktör Luis Campos da kulübün CEO'su Marc Ingla ile birlikte istifa etti.

Gerard Lopez, istifasının ardından şunları söyledi:

“Amacım daima kulübe sportif başarı getirmek oldu. Başkan olduğumda ligde 17. sıradaydık ve takım şu an 1. sırada yer alıyor. Hedefime ulaştım ve kulübün şimdi yeni sahipleri var."

Lopez bunu söylerken sezon sonunda kulübün tarihi bir zafer elde edeceğinden habersizdi. Yarışta olacaklarını muhtemelen düşünüyordur fakat PSG'nin bir şekilde onları geçeceğine inanma ihtimali daha yüksek olsa gerek.

Pochettino, hegemonyayı kaptırdı

Kış ayları Lille için kulüp bazında çalkantılı geçse de PSG'de de işler çok farklı değildi. Oradaki sorun kulüp değil, takımla alakalıydı ve Thomas Tuchel, futbolcularla yaşadığı sorun nedeniyle görevden alınmıştı.

2 Ocak'ta Mauricio Pochettino'nun göreve geldiğini duyuran Mbappeli, Neymarlı Ligue 1 devinde, işler pek istenildiği gibi gitmedi.

Yıldızlarla dolu kadro, Christophe Galtier'in Lille'ini durduramadı ve Pochettino, şampiyonluğu kaptırdı.

Nisan ayında iç sahada alınan Lille mağlubiyeti ve mayıs ayındaki Rennes beraberliği, PSG'nin zirveyi kaptırmasını sağlayan maçlar oldu.

Takım, asıl hedef olan Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde Manchester City'e elendi. Pep Guardiola'nın nadiren tutan pragmatistliği, onların başına bela olmuştu.

Lille tarih yazdı, PSG'de ise Pochettino zaman istedi.

Yazdan bu yana neler değişti?

Maddi krizden dolayı oyuncularına şampiyonluk primi bile veremeyen Lille'de sezonun ardından yaprak dökümünün 2. sezonu başladı.

Önce bu tarihi başarının mimarı olan teknik direktör Christophe Galtier gitti ve Nice'e imzaladı.

Takımın önemli parçalarından Boubakary Soumare, 20 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Leicester City'e transfer oldu.

Kaleci Mike Maignan ise Gianluigi Donnarumma'nın yerini doldurmak için AC Milan'ın yolunu tuttu.

Kulübün yeni sahiplerinin amacı oyuncu satışlarından gelecek para ile mali düzeni sağlamaktı. Şu ana kadar bunu yaptılar ve yapmaya devam edecek gibi duruyorlar.

Zira takımdan ayrılması beklenen başka oyuncular da mevcut.

PSG'de de tıpkı Lille gibi değişen birçok şey oldu. Barcelona'daki mali kriz nedeniyle Katalan devinden ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi, soluğu eski takım arkadaşı Neymar'ın yanında aldı.

Sonuç ise Paris'te muazzam bir imza töreni. Birkaç gün önce ağlayan Messi, Paris yazılı tişörtüyle mutlu görünüyordu.

Kylian Mbappe ise Messi gelir gelmez ayrılma isteğini yineledi fakat kulüp, Real Madrid'in transfer döneminin son saatlerinde yaptığı 220 milyon euro'luk teklifi reddetti.

Kuşkusuz PSG, Messi'nin gelmesiyle birlikte teknik anlamda idare edilmesi zor bir takım haline geldi. Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsünün arkasını idare etmek çok kolay değildi ve Pochettino bu zenginliğin sıkıntılarını yaşamaya devam edebilir.

Bununla birlikte Messi, Ligue 1'de dört maça çıktı fakat henüz gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'nde ise üç gol atmayı başardı.

Arjantinli yıldız, PSG'de henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Bunda bazı taktiksel nedenler de etkili olmuş olabilir. Ayrıca son dönemde çok daha sık sakatlanıyor ve Lille maçı öncesi Pochettino, yıldız oyuncunun oynayıp oynamayacağının maç saatinde belli olacağını vurguladı.

Yani Messi için şu anda birçok bilinmezlik mevcut. Ligue 1'de adaptasyon sorunu mu yaşıyor, oyun içinde çok fazla derine gelip kaleye uzak mı tutuluyor, sakatlıkların da etkisiyle yaşadığı fiziksel düşüş oyununu çok mu etkiliyor? Yoksa bunların hepsi mi? Zaman gösterecek.

Beş ay önce şampiyonluğu kutlayan Lille ise yeni sezonda ilk üç maçını kazanamadı. 12. haftaya girilirken kendisini 15 puanla 10. sırada buldu.

Galtier'in ardından görevi devralan Jocelyn Gourvennec'in koltuğu çok sağlam durmuyor.

Geçen sezon şampiyonluğu eski hocası Galtier ve telefondaki annesi ile kutlayan ve Ligue 1'in ilk 11 haftasında altı gol iki asist ile oynayan Burak Yılmaz, bu sezonki 11 lig maçında ise üç gol iki assit ile oynadı.

Takımdaki dağılma, onun da gol saysını yarı yarıya düşürdü.

Messi ise belirsizlikler içinde PSG'ye adapte olmaya çalışıyor ve artık ilk kez bir takımın tek büyük yıldızı değil.

Çünkü spot ışıkları onun olduğu kadar Mbappe'nin de üzerinde. Hatta bazı günlerde daha çok Mbappe'nin üzerinde.

Şimdi geçen sezona göre çok daha güçlü olan PSG'nin, yedi senelik hegemonyasını sonlandıran Lille'e cuma gecesi söyleyecek birkaç sözü var.