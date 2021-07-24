PSG taraftarlarından Pogba’ya: “Seni istemiyoruz”

Taraftarlar stadyumun ve antrenman tesislerinin önüne astıkları pankartlarla Fransız yıldıza mesaj gönderdi.

Manchester United forması giyen Paul Pogba’nın Paris Saint-Germain’e transferi bir süredir gündemin ilgi çeken başlıklarından biri.

Transfer gerçekleşirse Paris doğumlu oyuncu bir anlamda evine dönmüş olacak. Ancak PSG taraftarları, Pogba’yı takımlarında görmek istemiyor.

Pankartlarda ne yazıyor?

Hem kulübün Saint-Germain en Laye’deki antrenman tesislerine, hem de Parc des Princes Stadı’nın önüne, “Pogba, anneni dinlemelisin, o seni burada istemiyor, biz de istemiyoruz” yazılı pankartlar asıldı.

Pankartlarda herhangi bir imza bulunmazken, tanınmış tribün gruplarından henüz pankartı üstlenen olmadı.

Pankarttaki mesajın sırrı geçmişte yapılan bir açıklamada yatıyor. Pogba’nın ailesi koyu birer Marsilya taraftarı. Yıldız oyuncu verdiği bir demeçte ailesine saygısızlık etmemek için asla PSG’de oynamayacağını söylemişti.

PSG transferde hızlı

Yaz dönemini hareketli geçiren PSG, şu ana kadar Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos ve Gianluigi Donnarumma ile sözleşme imzalamıştı.

Liverpool’dan transfer edilen Hollandalı orta saha oyuncusu Wijnaldum, verdiği bir röportajda Pogba’dan övgüyle bahsederken, onunla birlikte oynamak istediğini söyledi.

Wijnaldum: “Pogba’nın takımımıza katılmasını çok isterim”

Profesyonel kariyerinde sadece Manchester United ve Juventus formaları giyen Pogba, Ligue 1’de hiç oynamadı. Fransa ile dünya şampiyonluğu yaşayan Pogba, RMC Sport’un haberine göre ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.

İngiliz basınında, PSG’nin 50 milyon euro karşılığında transferi sonuçlandırmaya yakın olduğu yazılmıştı.

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