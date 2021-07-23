Wijnaldum, PSG’nin Manchester United’dan Pogba’yı transfer edeceği iddialarını körükledi.

Manchester United’la olan sözleşmesinin son yılına giren Paul Pogba’nın İngiltere’deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Taraflar henüz yeni sözleşme konusunda anlaşamazken Pogba ile Paris Saint - Germain’in ciddi şekilde ilgilendiği söyleniyor. PSG’nin yeni transferlerinden Wijnaldum da Fransız yıldızdan övgüyle bahsetti.

Pogba’yı “dünyanın en iyi orta sahalarından biri” olarak niteleyen Georginio Wijnaldum, Fransız yıldızla takım arkadaşı olmak istediğini dile getirdi.

Neler söylendi?

Liverpool’la olan sözleşmesi sona erdikten sonra PSG’nin yolunu tutan Wijnaldum, RMC Sport’a yaptığı açıklamalarda Pogba hakkında şunları söyledi:

“Pogba’nın takımımıza katılmasını çok isterim. O fantastik bir oyuncu. Birkaç kez onunla rakip olarak karşılaştım, ne oyuncu ama!”

“Başka takımlardan oyunculara da sorsanız herkes Pogba’yı takımında görmek istediğini söyler çünkü o gerçekten çok yetenekli ve sıradışı bir oyuncu.”

“Tüm özelliklere sahip, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri.”

Pogba, Manchester United’dan bu yaz ayrılabilir mi?

İngiliz devi, Pogba’ya yeni sözleşme önererek yıldız oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Ancak Pogba, Euro 2020 sürecinde yaptığı bir açıklamada henüz net bir teklif almadığını dile getirmişti.

Kırmızı Şeytanlar, eğer 27 yaşındaki Pogba’ya anlaşma sağlayamazsa başarılı oyuncunun 2022 yılında bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını engellemek için bu yaz gelecek teklifleri değerlendirmek zorunda kalabilir.

PSG’nin de Pogba için 50 milyon pound değerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Ayrıca Fransız oyuncunun adı Real Madrid ve Juventus gibi devlerle de anılıyor.

Pogba’nın Manchester United karnesi

United, 2016 yılında Pogba’yı tekrar Old Trafford’a getirmek için 85 milyon pound’luk bir bedelle kulüp rekorunu kırarak oyuncuyu transfer etmişti.

Manchester United formasını tüm kulvarlarda 206 kez terleten Fransız oyuncu, bu karşılaşmalarda 38 gol kaydederken 42 de asist yapmıştı.

Ancak yıldız oyuncu, İngiltere kariyerinde yalnızca iki kez kupa sevinci yaşayabildi. Jose Mourinho ile birlikte 2016 - 17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde ve Lig Kupası’nda başarıya ulaşan Pogba, United kariyerinin son dönemlerinde ise sakatlıklarla boğuştu ve istikrarlı bir performans ortaya koyamadı.

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