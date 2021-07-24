Harry Kane’in yanı sıra Jack Grealish’i de transfer etmek isteyen Manchester City, Aston Villa’nın kapısını rekor bir bedelle çalmaya hazırlanıyor.

2020-21 sezonunda Premier Lig’i şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi finalinde de Chelsea’ye mağlup olan Manchester City, kadrosunda önemli bir revizyona gitmek istiyor.

Sergio Agüero’nun sözleşmesinin bitmesiyle Barcelona’yla anlaşmasının ardından kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen Pep Guardiola, bu bölge için önceliğini Harry Kane’e vermişti.

İngiliz golcünün transferi için Tottenham’la görüşmeler sürerken, City Jack Grealish için de girişimlerini hızlandırıyor.

Transfer sürecinin detayları

Football Insider’ın haberine göre Manchester City, 25 yaşındaki yıldız için rekor bir bonservis teklif etmeye hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya ve Pep Guardiola ile çalışmaya sıcak bakan Jack Grealish, İspanyol teknik adamla oyununa seviye atlatacağına inanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Villa ile yeni sözleşme konusunda görüştüğü de iddia edilen İngiliz yıldız, City’nin devreye girmesiyle bu görüşmeleri askıya alabilir.

Manchester City’den rekor teklif

İngiliz devi, Aston Villa altyapısından yetişen yıldız oyuncu için 90 milyon pound’luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Eğer Grealish’in transferi, bu bonservis bedeli karşılığında biterse yeni bir rekora imza atılmış da olacak.

2016 yılında 89.5 milyon pound karşılığında Juventus’tan transfer edilen Paul Pogba, İngiliz kulüplerinin bonservis rekorunu elinde bulunduruyordu. City, Aston Villa ile 90 milyon pound karşılığında anlaşırsa bu rekorun da yeni sahibi olacak.

Ayrıca Manhcester City, Harry Kane transferiyle de bu rekorun yeni sahibi olabilir.

Jack Grealish’in istatistikleri

Aston Villa’nın 2018-19 sezonu sonunda Premier Lig’e yükselmesinde başrol oynayan Grealish, son iki sezondaki performansıyla da adından bir hayli söz ettirdi ve İngiltere Milli Takımı’nın Euro 2020 kadrosunda da yer aldı.

2019 - 20 sezonunda 41 maçta görev yapan yetenekli oyuncu, 10 gol 8 asistlik bir performans göstermişti.

Geride bıraktığımız sezonda ise sakatlıklarla boğuşan Grealish, 27 maçta görev yaparken 7 gol 10 asistlik bir istatistikle sezonu tamamlamıştı.

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