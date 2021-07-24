Yıldız oyuncusunu gözden çıkaran Barcelona, İngiliz devine çok konuşulacak bir takas teklifiyle gidiyor.

Kadrosuna Sergio Agüero ve Memphis Depay gibi yıldızları katan Barcelona, geçtiğimiz günlerde Lionel Messi ile de yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmıştı.

Arjantinli yıldızın maaşında %50 indirime gitmeyi kabul etmesine rağmen Katalan devi bu gelişmeyi resmi olarak duyuramamıştı.

Pandemi döneminde en çok gelir kaybı yaşayan kulüplerin başında gelen Barcelona, içinde bulunduğu mali durumdan ötürü yeni transferlerine ve Lionel Messi’ye şu anda lisans çıkaramıyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Barcelona’nın Messi’ye lisans çıkaramaması durumunda yıldız oyuncunun ocak ayına kadar forma giyemeyeceği dile getirilmişti.

La Liga’nın yükümlülüklerine uymak zorunda olan Barcelona, maaş bütçesinde yer açmak için bazı yıldız oyuncularıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Barcelona’dan City’ye dev takas önerisi

Katalan ekibinin gözden çıkardığı oyuncuların arasında Antoine Griezmann da yer alıyor. Eski kulübü Atletico Madrid’e dönebileceği iddia edilen Fransız yıldızla Manchester City’nin de ilgilendiği söylenmişti.

Santrfor transferinde önceliği Harry Kane’e veren City, Tottenham’la anlaşma sağlayamazsa Griezmann transferine de yönelebilir.

Geçtiğimiz günlerde Fransız oyuncunun transferi için Atletico Madrid ve Juventus’la görüşen Katalan ekibi; Saul Niguez ve Paulo Dybala gibi isimleri takas etmeye sıcak bakıyordu.

İspanyol basınından Mundo Deportivo’nun haberine göre Griezmann’ı daha düşük maaşlı bir oyuncuyla takas ederek bütçede yer açmak isteyen Barcelona, benzer bir teklifle Manchester City’nin kapısını çalmaya da hazırlanıyor.

Habere göre Barcelona; Griezmann karşılığında City’den Riyah Mahrez, Raheem Sterling, Bernardo Silva veya Aymeric Laporte’tan birini kadrosuna katmak istiyor.

Bu dört ismi de kadronun önemli parçaları olarak gören ama bir yandan da forvet transferi yapmak isteyen Guardiola’nın bu teklife nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor.

Griezmann geçen sezon neler yaptı?

2020-21 sezonunda La Liga’yı üçüncü sırada bitiren Barcelona’nın formasını tüm kulvarlarda 51 maçta giyen Fransız golcü, rakip fileleri 20 kez sarsarken 12 kez de arkadaşlarına gol pasını vermişti.

Euro 2020’ye son 16 turunda veda eden Fransa kadrosunda yer alan ve Deschamps’ın en çok güvendiği oyunculardan biri olan Griezmann, grup aşamasında oynanan Macaristan karşısında da bir gol kaydetmişti.

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