Fransız yıldız, penaltı atışında gol şansını değerlendiremeyince milli takımdan ayrılmaya hazırdı.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet, Kylian Mbappe'nin Euro 2020'de yaşadığı talihsizliğin ardından yaşananları anlattı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonası son 16 turunda, İsviçre'ye karşı penaltıdan faydalanamadı ve Fransa Milli Takımı turnuvaya veda etti.

Normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 biten mücadelede, Mbappe'nin talihsizliğinin ardından Fransızlar elendi ve 23 yaşındaki yıldıza büyük tepki vardı.

Kylian Mbappe milli takımı bırakacak mıydı?

Le Journal du Dimanche'ye konuşan Le Graet, İsviçre'ye karşı alınan kötü sonucun ardından Mbappe ile yaptığı görüşmeyi anlattı:

"Onunla Avrupa Şampiyonası'ndan sonra görüştüm, kaçırdığı penaltı ve eleştirilerden sonra federasyonun kendisini savunmadığını hissediyordu."

"Ofisimde beş dakikalık bir görüşme yaptık. Kızmıştı, artık Fransa Milli Takımı'nda oynamak istemiyordu."

"Ancak nasıl hissettiğini tahmin edersiniz, o hep kazanmak isteyen bir oyuncu ve elendiğimiz için çok sinirliydi."

Kylian Mbappe scores his first penalty for France since *that* EURO 2020 shootout miss 🎯 pic.twitter.com/xUV2v0tboI — GOAL (@goal) October 7, 2021

Kylian Mbappe ne düşünüyor?

PSG'nin yıldızı şu anda Fransa adına 57 maçta 27 gol kaydetti ancak Ekim 2021'de L'Equipe'e Deschamps'ın ekibi için "bir sorun" haline gelirse gitmeye hazır olduğunu itiraf etmişti:

"Fransa Milli Takımı adına oynamak için tek bir kuruş almadım ve her zaman bedava oynayacağım. Her şeyden önce asla bir sorun olmak istemedim."

"Ama böyle hissettiğim andan itibaren bir sorun haline gelmeye başladım."

"Fransa Milli Takımı eğer bensiz daha mutluysa gidebilirim."

"Başkan ile görüştüm ve konuştuk. Ona söylediğim şey, hakarete uğradığım ve penaltı kaçırdığım için, "maymun" olarak adlandırıldığımdı. Penaltıdan asla şikayet etmedim. Penaltıyı kaçıran bendim."

Kylian Mbappe ile Fransa, 21 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda yerlerini alacaklar.

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