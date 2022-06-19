Portekizli teknik direktör, sarı-lacivertli ekibi yeni döneme sıkı kurallarla hazırlıyor.

Fenerbahçe'de sıkı yönetim ilan eden Jorge Jesus, futbolcuların kilo almalarını önlemek amacıyla ceza yöntemine başvuruyor.

Sarı-lacivertli ekip, 2022/23 sezonu için takımın başına Jorge Jesus'u getirirken deneyimli çalıştırıcı camiayı heyecanlandırmaya devam ediyor.

Portekizli teknik direktör yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de oyuncular antrenmanları yoğun bir program ile geçiriyor.

Jorge Jesus futbolculara ne cezası uyguluyor?

Milliyet'in haberine göre; Jorge Jesus futbolcuların kilolarına ve fizik durumuna oldukça önem veriyor.

Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de görev aldığı diğer kulüplerdeki sistemini sürdürüyor ve oyuncuların kilolarını düzenli olarak takip ediyor.

Jorge Jesus, bir oyuncunun kilo alması halinde ona kilo başına 100 euro (1800 TL) para cezası kesiyor. Bu kilo kuralına Portekizli çalıştırıcı ile diğer antrenörler de katılıyor.

Jorge Jesus kilo alması halinde kendine ceza kesmeyi ihmal etmiyor.

Cezadan toplanan paralar nereye gidiyor?

Jorge Jesus'un ceza yöntemi ile oldukça büyük paralar toplanıyor. Bir antrenör veya oyuncu, 3 kilo alması halinde 300 euro (5458 TL) ödeme yapıyor. Peki bu para nereye gidiyor?

Sarı-lacivertli kulüpte toplanan paralar bir havuzda biriktiriliyor. Ardından ise sezon sonunda toplanıp tesisteki çalışanlara hediyeler alınıyor.

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