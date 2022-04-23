PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen ve Erling Haaland ile birlikte yaz transfer döneminin en önemli ismi olması beklenen Kylian Mbappe'nin transferi için geri sayım süreci devam ediyor.

Aralık ayında yeni sezona Real Madrid için oynamasına kesin gözüyle bakılan Mbappe için son durum ise daha farklı görünüyor.

Son günlerde çıkan haberlere göre Real Madrid'e transfer olmaktan uzak görünen Mbappe'nin yakın çevresi de GOAL'a verdiği demeçte oyuncunun PSG'de kalmaya sıcak baktığını belirtti. L'Equipe'te yer alan habere göre Mbappe'nin ailesi şu anda Katar'da bulunurken, bu gezi tatil gibi gösterilse de aslında asıl amaç PSG yönetimiyle masaya oturmaktı.

Habere göre Mbappe'nin annesi Fayza Lamari'nin burada Katar emiri ile bir araya gelmesi beklenirken, Katar cephesi bu görüşmede Mbappe'yi gelecek yıl düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na dek PSG'de tutmak için kesenin ağzını açacak.

Mbappe'ye sunulacak teklifin yılda 50 milyon euro'luk yıllık ücretin yanı sıra 100 milyon euro'luk yeni sözleşme bonusunu içereceği öne sürülürken, Mbappe ve ailesinin bu teklife cevabı henüz netleşmedi.

Real Madrid sakinliğini koruyor

PSG'nin bu teklife olarak Mbappe'nin kendisine yönelik imaj haklarının yüzde 100'ünü oyuncuya devretmesi beklenirken, Fransız ekibini Real Madrid'in önüne geçiren asıl faktörün bu olduğu belirtiliyor.

Real Madrid yönetimi genellikle oyuncularına imaj haklarının yüzde 50'sinden fazlasını sunmazken, çok özel durumlarda bu miktar biraz esnetilse de oyuncuların imaj haklarının yüzde yüzü hiçbir zaman devredilmiyor.

Öte yandan Real Madrid yönetimi ise bu duruma rağmen sakinliğini koruyor. Transferin Real Madrid lehine tamamlandığına dair çıkan söylentiler kulüp tarafından yalanlansa da Mbappe'nin ailesi ve PSG yönetiminin sızdırdığı bilgilere rağmen Real Madrid yönetimin bu denli sakin kalması ise farklı soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

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