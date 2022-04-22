Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Camp Nou'da Barcelona ile Wolfsburg arasında oynanan karşılaşma, tarihin en çok izlenen kadın futbol maçı olarak tarihe geçti.

Tribünlerdeki toplam 91.648 seyirci, Real Madrid'e karşı çeyrek final için stadyumda olan 91.553'ü geride bıraktı.

Barcelona, taraftarlara başlama düdüğü çalmadan önce herkesin yerlerini alabilmesi için önceden stadyuma gitmelerini tavsiye etmişti.

Maç öncesi çok sayıda taraftar, kulübün stat çevresinde düzenlediği etkinlikleri değerlendirirken, vakit kaybetmek istemeyen taraftarlar da başlama saatine bir saat kala stada girdi.

Atmosfer harikaydı

Maç başlamadan önce müzik ve diğer eğlenceler vardı. Rigoberta Bandini'nin 'Ay Mama' şarkısından Barcelona marşına birçok şarkı söylendi.

Genel atmosfere şenlik hakimdi ve sadece Barcelona'nın 5-1'lik galibiyeti de eklenince taraftarlar evine mutlu gitti.

Goller atmosferi iyice ısıttı ve seyirci sahadaki gerçek 12. oyuncu oldu.

Camp Nou'ya gelen 91.648 seyirci (maçın seyirci sayısını açıklamak için maçın 88. dakikasını beklediler), Real Madrid'e karşı oynanan çeyrek finali 115 kişiyle 91.533'ü geride bıraktı.

Rekor, bir ay öncesine kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki 1999 Dünya Kupası finalindeydi. O maçtaki seyirci rekoru 90.185'ti.

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