Golcüsünü takımda tutmak için kesenin ağzını açan Paris Saint Germain, Kylian Mbappe'yi tarihin en çok kazanan futbolcusu yapmaya hazırlanıyor.

PSG'nin yıllık 50 milyon euro'luk teklifinin yanı sıra, Mbappe'nin Real Madrid'le imaj hakları konusunda yaşadığı anlaşmazlık da pazarlıkların seyrini değiştirebilir.

2017'de Monaco'dan PSG'ye geldikten sonra futbol dünyasının zirvesine çıkan Mbappe, başkentte 165 gol attı ve üç lig şampiyonluğu yaşadı.

2021/22 sezonunda da hız kesmeyen Mbappe şu ana kadar attığı golle PSG'nin Fransa Ligi'ndeki şampiyonluk yürüyüşüne büyük katkıda bulundu.

30 Haziran'da kontratı bitecek olan Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Mbappe-Paris-Madrid üçgeninde yeni gelişmeler yaşanıyor.

PSG'den astronomik teklif

Geçen yaz Real Madrid'e transfer olmak istediğini açıklayan Mbappe'nin bu isteği karşılıksız kalmış, PSG İspanyol ekibinin yaptığı teklifi reddetmişti.

PSG'nin Mart ayında Real Madrid'e elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi ise ayrılık beklentisini güçlendirmişti.

Fakat 23 yaşındaki forvet, 5 Nisan'da Lorient'i 5-1 yendikleri maçın ardından takımda kalma ihtimalinin devam ettiğini belirtmişti.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Mbappe'yle masaya oturan PSG, yıldız oyuncuya yıllık 50 milyon euro önerdi.

Mbappe teklifi kabul etmesi durumunda yeni kontratın süresi boyunca yüklü miktarda bonusu da cebine koyacak.

İki taraf arasındaki pazarlıkların bu hafta Doha'da devam etmesi bekleniyor. Katar'ın başkentinde gerçekleşecek görüşmelerde Mbappe'nin annesi Fayza Lamari ve kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi de yer alacak.

Real Madrid'le imaj hakları konusunda pürüz yaşadı

Mbappe kariyerine hangi takımda devam ederse etsin imaj hakları üzerinde %100 kontrole sahip olmak istiyor.

GOAL; PSG'nin bu isteği kabul ettiği, Real Madrid'in ise hakların sadece %50'sini devretmeye yanaştığı bilgisine ulaştı.

Real Madrid imaj hakları konusunda taviz vermediği takdirde Mbappe'ye imza attırma fırsatını elinden kaçırabilir.