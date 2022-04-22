Manchester United'ın çiçeği burnunda menajeri Ten Hag'dan Cristiano Ronaldo'ya uyarı: "Kontrol bende"

Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo ve Manchester United'ın diğer süper yıldızları için taktik yaklaşımını değiştirmeyeceğini söyledi.

Kendi düşüncesinde bir takım oluşturma niyetinde olduğunu vurguladı.

Hollandalı, sezon sonunda geçici menajer Ralf Rangnick'in yerini alacak. Şu anda Ajax ile Eredivisie'de şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Portekizli Ronaldo da dahil olmak üzere yıldız isimler konusunda sıkıntısı olmayan bir kadro devralacak. Gelişinden önce konuşan Ten Hag, yeni tarzları denemek yerine denenmiş ve test edilmiş yöntemlerine bağlı kalacağını söylüyor.

Ten Hag, Man Utd yıldızlarıyla anlaşabileceğini düşünüyor mu?

52 yaşındaki Hollandalı Trouw gazetesine, "Sanırım, ama her zaman kendim olacağım" dedi. "Hocalık konusundaki görüşümü değiştirmeyeceğim. Sahip olduğunuz oyuncuların türü, oynama şeklinizi belirler, ancak oyunculardan istenen talep ve görevlerin kontrolü bende.

"Bir oyuncunun hangi görevi üstleneceğine ben karar veririm. Biri görevini yerine getirmezse, kim olursa olsun bunun farkına varacaktır. Bundan taviz vermeyeceğim. Çalışmak istediğim şekilde taleplerde bulunuyorum. İmzalamadan önce bu talepler karşılanmazsa imzalamam.

"Diktatör olmak istemiyorum, birlikte çalışmak istiyorum ama transferlerde söz sahibi olmak istedim, bu benim için bir koşuldu."

Hollandalı, baskının farkında

Ten Hag, özellikle de son dönemde özgüvenini yitirmiş ve sorunlu olan bir kulübe geliyor.

Bu durumun farkında olduğunu söyleyen Ten Hag, işinin elbette kolay olmayacağını da biliyor.

"Bunun farkındayım" diye ekledi. "Sadece kazanmalısın, yoksa yargılanırsın. Ve bu asla yeterli olmaz.

"Örneğin, Ajax kış tatilinden sonra maç başına daha fazla puan aldı, ancak insanların görüşüne göre sezonun ilk yarısında çok daha iyiyiz."

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