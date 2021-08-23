PSG kadrosunda ilk kriz: Ben buraya yedek kalmaya gelmedim!

Yaz transfer dönemine damga vuran PSG'nin yıldızlarla dolu kadrosunu yönetmek pek kolay olmayacak gibi görünüyor.

Lionel Messi'yi kadrosuna katarak futbol tarihinin en önemli transferlerinden birine imza atan ve Avrupa'da yaz transfer dönemine damga vuran PSG'nin geniş kadrosunun nasıl yönetileceği büyük bir merakla beklenirken, EURO 2020'nin en değerli oyuncusu Gianluigi Donnarumma, Fransız ekibine oturtmaya gelmediğini söyledi.

Donnarumma ne söyledi?

PSG'nin 4-2 kazandığı Brest deplasmanında yedek kulübesinde oturan ve şu ana dek Keylor Navas'tan formayı alamayan İtalyan kaleci Canal +'ya verdiği röportajda PSG'ye yedek kalmak için gelmediğini söyledi:

"PSG beni transfer etmek istedi ve buraya oynamak için geldim. Keylor Navas harika bir kaleci ama rekabet beni korkutmuyor. Burada iyi bir başlangıç yapabilmek için her şeyimi vereceğim ve Keylor ile gireceğim rekabet beni büyütecek.

"Şu an oynamaya hazırım ve şans bulmayı bekliyorum. Büyük takımlarda forma rekabeti her zaman olur ama bu bir problem yaratmıyor. Keylor harika bir insan ve çok iyi bir arkadaşım. Yine de dünyanın en iyisi olmak istiyorum ve çalışmalarımı bunun için kararlılıkla sürdürüyorum"

Gözyaşlarını tutamamıştı

Milan ile sözleşme imzalamayan ve PSG'ye bonservis bedeli olmadan transfer olan Donnarumma, kırmızı-siyahlı takımın taraftarlarının tepkisini çekmişti.

Yaz aylarında Juventus'a transfer olacağı iddia edilen genç kalecinin Juventus maçında kaleyi korumaması için Milan tesislerine baskın düzenleyen taraftarların tepkisi sonrasında gözyaşlarını tutamayan Donnarumma, İtalya'nın EURO 2020'deki şampiyonluğunda kilit isim olmuştu.

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