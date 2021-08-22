Nice-Marsilya maçında taraftarlar oyunculara saldırdı, maç yarıda kaldı

Fransa Ligue 1'de güne Nice ile Marsilya arasında oynanan maçta yaşanan tribün olayları damga vurdu.

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya’nın Nice ile karşı karşıya geldiği mücadele, 74. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamadı.

Marsilya’nın kazandığı korneri kullanmak için köşe noktasına hareketlenen Dimitri Payet, tribünden atılan cisimlerin hedefi oldu. Kafasına gelen darbeyle yerde kalan Payet, ayağa kalktıktan sonra tribünlere sert bir tepki gösterdi.

Alvaro Gonzalez’in de Payet’e katılmasıyla fitili ateşlenen olaylar, seyircilerin sahaya girmesiyle giderek büyüdü. Reklam panolarını aşarak sahaya ulaşan holiganlar Marsilyalı oyunculara saldırdı. Bir seyirci, Payet'e tekme atmaya çalıştı. Bir başka taraftar ise Payet'in sırtında şişe kırdı.

Nice döndü, Marsilya içerde kaldı

Karmaşa birkaç dakika boyunca devam ederken, güvenlik güçleri olayları kontrol altına almak için büyük çaba sarfetti. Büyük bir öfkeye kapılan Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli’yi oyuncuları güçlükle sakinleştirip soyunma odasına götürdü.

Yaklaşık 40 dakikalık bir bekleyişin ardından Nice oyuncuları ısınmak için sahaya döndü. Bir süre sonra hakemler de soyunma odasından çıktı. Ancak Marsilya takımı sahaya çıkmayı reddetti. Hakem, topu maçın durakladığı anda olduğu gibi köşe gönderine koydu ve düdüğünü çaldı.

Sahada sadece Nice oyuncularının bulunduğu bu anlarda ilginç bir görüntü oluştu. Hakem Marsilya'nın sahaya dönmemesi nedeniyle maçı 75. dakikada bitirdi. Maçla ilgili nihai kararı, Fransa Futbol Federasyonu verecek.

Olaylar başlamadan önce Nice, Kasper Dolberg’in ikinci yarının başında attığı golle mücadeleyi 1-0 önde götürüyordu.

Üç oyuncu yaralandı

RMC Sport’un haberine göre olaylar sırasında Marsilya takımından üç kişi yaralandı. Bu üç ismin Dimitri Payet, Luan Peres ve Matteo Guendouzi olduğu öğrenildi.

😨 Marsilya oyuncuları Luan Peres ve Matteo Guendouzi arbede sırasında yaralandı. pic.twitter.com/7l0sNbU1gi — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 22, 2021

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