Tolgay Arslan, Udinese-Juventus maçında neler yaptı?

Udinese'nin Juventus'la 2-2 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan, etkili bir performans ortaya koymayı başardı.

Serie A'nın açılış haftasında Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, Udinese deplasmanına konuk oldu. Ronaldo'nun yedekte başladığı maçın 23. dakikasında 2-0 öne geçen Juventus, skor üstünlüğünü koruyamadı.

Udinese'de ise bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan maça ilk 11'de başladı ve takımına penaltı kazandırdı.

Tolgay Arslan'ın performansı

Karşılaşmada 80 dakika görev yapan Arslan, Pereyra'nın kaydettiği penaltıyı takımına kazandırmasının yanı sıra etkili bir performans göstermeyi başardı.

Rakip kaleye bir isabetli şut gönderen 31 yaşındaki oyuncu, 32 isabetli pas yaptı ve karşılaşmayı %92 pas isabetiyle tamamladı.

Ayrıcaüç orta girişiminde bulunan ancak bunlarda isabet sağlayamayan oyuncu, takımına iki de faul kazandırdı.

Merkez orta sahada görev yapan Tolgay Arslan, bir de top uzaklaştırdı.

Tolgay Arslan, Juventus maçında takımına penaltı kazandırdı 👇pic.twitter.com/F67p7sAuMU — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 22, 2021

Udinese'yi ve Tolgay Arslan'ı neler bekliyor?

Udinese, Juventus gibi zorlu bir rakip karşısında lige bir puanla başlamayı başardı.

Rodrigo de Paul gibi önemli bir ismini de kaybeden İtalyan ekibi, ligin ikinci haftasında Venezia'yı ağırlyacak. Mücadele, 27 Ağustos tarihinde oynanacak.

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