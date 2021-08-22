YORUM | Fenerbahçe’nin Antalyaspor maçında dikkat çeken beş detay

Süper Lig’in ikinci haftasında Fenerbahçe, son dakikaları oldukça heyecanlı geçen maçta Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor deplasmanından üç puanla dönen Fenerbahçe, hafta içinde de Helsinki’yi 1-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in ikinci haftasında ise Antalyaspor’u ağırladı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

İşte karşılaşmanın dikkat çeken noktaları:

Vitor Pereira yeni isimlere şans verdi

Karşılaşmadan önce hafta içinde oynayacakları Helsinki maçına vurgu yapan Pereira, özellikle hücumda rotasyonlu bir kadro sahaya sürdü. Miha Zajc, Mesut Özil gibi isimleri yedek başlatan Portekizli teknik adam, Helsinki maçının yıldızı Muhammed Gümüşkaya’ya ilk 11’de şans verdi. Ayrıca genellikle sağ kanat bek pozisyonunda kullanılan Osayi Samuel de bu maçta ileri üçlünün bir parçasıydı.

Savunmada Nazım Sangare sağ kanat bekte; Ferdi Kadıoğlu da sol kanat bekte görev yaptı. Sarı-lacivertlilerin yeni stoperi Min Jae-Kim de üç stoperli savunmanın merkezinde görev yaptı. 87 dakika sahada kalan Koreli oyuncu, zaman zaman pas hataları yapsa da hava toplarında ve ikili mücadelelerde oldukça umut vadeden bir görüntü çizdi.

Ayrıca bazı sekanslarda topu driplingle oyuna soktu. Halihazırda Tisserand ve Szalai gibi bu konuda mahir isimlere sahip olan Fenerbahçe, Min Jae-Kim’in de ilerleyen süreçte uyum sağlamasıyla bu konuda elini bir hayli güçlendirebilir. Bunun yanı sıra sarı-lacivertliler, bu isimlerle duran toplarda da etkili olacaklarının sinyallerini verdiler.

Fenerbahçe’nin ön alan presi

Maçta Fenerbahçe adına en çok dikkat çeken nokta istikrarlı uygulanan ön alan presiydi. Rakip savunmacılarla bire bir eşleşen Fenerbahçe, bu şekilde rakibinin oyun kurulumunu bir hayli zorlaştırdı. Sarı-lacivertliler, kaptıkları toplarla da direkt hücumlar gerçekleştirmeyi hedeflediler.

Fenerbahçe’nin bu tercihinde, maça başlayan daha genç ve dinamik hücum hattının da etkili olduğu söylenebilir. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda Muhammed Gümüşkaya ve Osayi Samuel’in temposundan ön alan presinde de faydalandılar. Fenerbahçe, ikinci yarıda da bu anlayışından ödün vermedi.

Fenerbahçe’nin sol kenar odaklı hücumları

Hücumlarının %40’ını sol kenardan gerçekleştiren Fenerbahçe, bu bölgeden etkili ataklar gerçekleştirdi.

İlk yarıda Muhammed Gümüşkaya’nın yanı sıra Samatta’nn da bu kenara deplase olmasıyla birlikte sayısal olarak da avantaj yakalayan sarı-lacivertliler, Ferdi’nin de desteğiyle sol kanattan etkili hücumlar gerçekleştirdi.

İkinci yarıda Enner Valencia’nın da oyuna girmesiyle Fenerbahçe’nin bu bölgedeki etkinliği de devam etti, Valencia driplingleriyle kısa sürede maça etki etmeyi başardı. Ayrıca Zajc’ın kaydettiği golde de Samatta sol kenarda topla buluşmuş ve Arda Güler’in pasında 27 yaşındaki Sloven oyuncu topu ağlara göndermişti.

Muhammed Gümüşkaya yükselişini sürdürdü

Helsinki karşılaşmasında kaydettiği enfes golle takımına galibiyeti getiren 20 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor maçına ilk 11’de başladı ve yükselen performansını sürdürdü.

64 dakika sahada kalan genç oyuncu, driplingleriyle ve çalışkanlığıyla fark yarattı. Yükselen özgüvenini performansına olumlu yönde yansıtmayı başaran oyuncu, bloklar arasında topla buluştu ve zaman zaman da derine veya merkeze gelerek pas istasyonu oluşturdu. 20 yaşındaki oyuncu, maçı bir kilit pas ve bir başarılı driplingle tamamladı.

Arda Güler’in asisti ve dramatik son

87. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, iki dakika sonra Zajc’ın golünde asisti yapan isim olmayı başardı ve Muhammed Gümüşkaya ile birlikte aldığı süreleri etkili kullanan bir başka genç yıldız oldu. Ayrıca Fenerbahçe’nin son dakikalarda bulduğu iki golde de oyuna sonradan giren isimler direkt katkıda bulundu.

Son dakikalarda net fırsatlar yakalayan Antalyaspor, skor 1-0’ken bir pozisyonda penaltı bekledi ve o pozisyonun dönüşünde hızlı hücum yakalayan sarı-lacivertliler durumu 2-0’a getirdi. Penaltı bekleyen Antalyaspor’un itirazlarına karşın VAR incelemesi sonucu Fenerbahçe’nin golü geçerli sayıldı.

Rotasyona giden Vitor Pereira, bu kritik virajı da kayıpsız geçmeyi başardı. Fenerbahçe’nin savunması yeni sezonda özellikle kanat beklerin henüz oturamamasıyla bazı olumsuz sinyaller vermişti. Ancak buna karşın sarı-lacivertliler, 2021-22 sezonunda oynadıkları üç resmi maçta da kalelerini gole kapatmayı başardılar.

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