Kontratının sona ermesinin ardından Real Madrid'e transfer olması beklenen ancak PSG yönetiminin kendisine sunduğu cazip teklif sonrasında takımda kalmayı seçen Kylian Mbappe'nin sözleşme uzatmasının ardından, PSG'de bir dizi değişiklik yaşanacak. Fransız ekibi ilk olarak sportif direktör Leonardo ile yollarını ayıracak.

Bir dönem Antalyaspor teknik direktörü olarak görev yapan ve üç yıldır PSG'de sportif direktörlük yapan Leonardo, geçtiğimiz yaz kadrosuna Lionel Messi'yi dahil eden PSG'nin yaptığı transferlerde kilit rol oynuyordu.

Leonardo'nun ayrılığında kulüple olan kontratını 2025'e dek uzatan Mbappe'nin bu yöndeki talebinin belirleyici olduğu biliniyor.

Leonardo'nun yerine Campos

Mbappe'ye verilen kontratta herhangi bir etkisi olmayan Leonardo ile yıldız oyuncunun arasının pek de iyi olmadığı ve PSG'nin oyuncuyu takımda tutabilmek için Mbappe'nin öne sunduğu bu şartı kabul etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

PSG'de Leonardo'nun görevi için öne çıkan isim ise Mbappe ile Monaco'da birlikte çalışan Luis Campos oldu.

Bir süre önce Burak Elmas'ın danışmanı olarak Galatasaray'a hizmet vermek için İstanbul'a gelen Campos, Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi üzerine Galatasaray ile sözleşme imzalamamış ve Türk futbolunun hak ettiği noktada olmamasından ötürü duyduğu üzüntüyü yazılı bir basın açıklamasıyla duyurmuştu.

Campos aynı zamanda Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinde de kilit rol oynamıştı.

Daha fazla okuma