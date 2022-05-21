Finalde Barcelona'yı yenen Lyon, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni sekizinci kez kazandı

Cumartesi günü oynanan Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı 3-1 yenen Lyon bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Torino'daki maçta Amandine Henry, Ada Hegerberg ve Catarina Macario'nun golleriyle 33 dakikada 3-0'ı bulan Lyon rahat bir şekilde zafere uzandı.

Barcelona, kadınlarda Ballon d'Or'u kazanan Alexia Putellas'ın golüyle soyunma odasına girilirken farkı ikiye indirdi, fakat maçın geri kalanında başka gol çıkmadı.

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Lyon'un sekizinci Şampiyonlar Ligi kupası

Dev final, geçen sezon Avrupa'yı domine eden Barcelona ile 2010'lu yıllara damga vuran Lyon'u karşıya karşıya getirdi.

Bu maça kadar 2021/22 sezonunda 41 galibiyet alan ve sadece bir yenilgisi bulunan Barcelona, Allianz Arena'ya favori olarak çıkmasına rağmen sahadan sürpriz bir mağlubiyetle ayrıldı.

2011-2020 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni yedi kez kazanan Lyon'un beş yıllık kupa serisi geçen sezon son bulmuştu.

Ancak Fransız ekibi, 2019 finalinde 4-1 yendiği Barcelona'yı bir kez daha alt ederek tahtını geri almayı başardı.

Perdeyi açan golü atan 32 yaşındaki Fransız orta saha Amandine Henry maçın oyuncusu seçildi.