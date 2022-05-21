Premier Lig'de sezonun ödülleri Manchester City oyuncularına gitti

Belçikalı orta saha oyuncusu De Bruyne, Pazar günkü sezonun son maçından önce City ile 15 gol attı ve yedi asist kaydetti. Bu başarı ona Premier Lig'de sezonun oyuncusu ödülünü getirdi.

"Bu ödülü ikinci kez kazanmak gerçekten gurur duyduğum bir başarı" dedi.

21 yaşındaki Foden, üst üste ikinci kez yılın genç oyuncusu ödülünü kazanan ilk oyuncu oldu.

30 yaşındaki De Bruyne; Premier Lig web sitesinde halktan gelen oylar, Premier Lig'deki 20 kulüp kaptanı ve bir futbol uzmanlarından oluşan bir panelin oylarıyla Yılın Futbolcusu seçildi.

Yılın Genç Oyuncusu Foden

City'den takım arkadaşı Joao Cancelo, Liverpool ikilisi Mohamed Salah ve Trent Alexander-Arnold, West Ham'dan Jarrod Bowen, Arsenal'den Bukayo Saka, Tottenham forveti Son Heung-min ve Southampton orta saha oyuncusu James Ward-Prowse da aday gösterildi.

Foden, genç oyuncu ödülünü alırken hem halk tarafından hem de Premier Lig uzmanlarından en fazla oyu topladı.

İngiliz milli oyuncu bu sezon dokuz gol attı ve beş asist yaptı.

Foden; Alexander-Arnold, Crystal Palace'ın kiralık Chelsea orta saha oyuncusu Conor Gallagher, Palace beki Tyrick Mitchell, Chelsea orta saha oyuncusu Mason Mount, Arsenal ikilisi Aaron Ramsdale ve Saka ve West Ham orta saha oyuncusu Declan Rice'ı yenerek 23 yaş ve altı en iyi oyuncu ödülünü aldı.

"Üst üste ikinci sezon kazandığım için çok gururluyum" dedi.

"Bu sezonki performansımdan gerçekten çok mutluyum ve umarım hepimiz için başarılı bir yıl daha olacak. Bu takıma katkıda bulunmak harika.

Bu kadar çok büyük oyuncunun yanında aday gösterilmek bir onur çünkü hepsi kulüpleri için harika sezonlar geçirdi."

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