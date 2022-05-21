La Liga başkanı Javier Tebas, Paris Saint-Germain'in Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için yaptığı astronomik teklifi "futbola hakaret" olarak değerlendirdi.

Real Madrid'in uzun süredir kadroya katmak istediği ve İspanya'ya gitmesine kesin gözüyle bakılan Mbappe, Ligue 1 şampiyonunda kalmaya ikna oldu.

Gelişmelerin ardından memnuniyetsizliğini gizlemeyen Tebas, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye ateş püskürdü.

Tebas, PSG ve Al-Khelaifi hakkında ne söyledi?

Cumartesi günü Mbappe'nin Real Madrid'den gelen teklifi geri çevirerek PSG'de kalmayı seçtiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Tebas, Mbappe'yi elde tutmak için kesenin ağzını açan PSG'nin, futbol açısından Süper Lig projesi kadar büyük bir tehdit olduğunu iddia etti.

"700 milyon euro zarar açıklayan PSG'nin, 600 milyon euro'luk maaş yüküne rağmen dev bir para ödeyerek (kim bilir nerede ve nasıl ödenecek) Mbappe'yle sözleşme yenilemesi futbola hakaret."

"Al Khelaifi en az Süper Lig kadar tehlikeli."

La Liga yine yıldızsız kaldı

Geçtiğimiz günlerde Mbappe'nin İspanya'ya transferini müjdeleyen Tebas, La Liga'da Lionel Messi'nin gidişiyle oluşan süperyıldız boşluğunu Fransız forvetin dolduracağını söylemişti.

"Mbappe bir gün ak diyor, bir gün kara. Yine de Real Madrid'e geleceğini düşünüyorum."

Erling Haaland'ın Manchester City'ye imza atmasının ardından, La Liga'nın yüzü olmaya aday bir isim daha elden kaçmış oldu.