PSG açıkladı: Cavani ve Thiago Silva takımdan ayrılıyor

Fransız ekibin sportif direktörü Leonardo, sezon sonunda iki oyuncuyla yolların ayrılacağını açıkladı.

'in tescil edilmesiyle şampiyonluğa ulaşan PSG, gelecek sezon için kadro çalışmalarına başladı.

Kulübün sportif direktörü Leonardo, Le Journal du Dimanche'a verdiği röportajda Edinson Cavani ve Thiago Silva'nın sözleşmelerinin uzatılmayacağını ve UEFA Şampiyonlar Ligi sona erdikten sonra bu iki oyuncuyla yolların ayrılacağını açıkladı.

Leonardo "Bu kararı vermek bizim için çok zor. İkisi de kulüp tarihinde kendine yer bulmuş oyuncular. PSG'de çok güzel anılar yaşadılar ve yaşattılar ama bu birlikteliğin sonuna geldik." ifadelerini kullandı.

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PSG, kadrosunda kiralık olarak bulunan forvet Mauro Icardi'nin bonservisini aldıktan sonra rotasyonda gerilere düşecek olan Cavani, kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Fransız ekipte 319 maça çıkan Thiago Silva, 17 gol ve 5 asist; 312 maça çıkan Edinson Cavani ise 203 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda 'u eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.